Hamas próbuję wydostać rodziny z Gazy, uniemożliwiając jednocześnie ucieczkę cywilom
Podczas gdy Hamas uniemożliwia mieszkańcom Gazy ewakuację zgodnie z instrukcjami IDF, jego liderzy starają się wyprowadzić własne rodziny z Strefy Gazy – poinformował COGAT w niedzielnym komunikacie.
Na platformie X COGAT ujawnił, że kilku wysokich rangą członków Hamasu zwróciło się do Izraela z prośbą o zgodę na wyjazd swoich rodzin, a niektórzy chcieli opuścić Strefę sami. Prośby te zostały odrzucone, z wyjątkiem przypadku Anwara Atallaha, niższego rangą urzędnika, który z rodziną przedostał się do Jordanii.
Jednocześnie mieszkańcy Gazy informują, że Hamas nie tylko zakazuje ewakuacji, ale też rozpowszechnia fałszywe mapy ewakuacyjne IDF, kierując ludzi w strefy walk.
„Podczas gdy Hamas nakazuje mieszkańcom Gazy pozostać, jego funkcjonariusze dbają o własne bezpieczeństwo” – napisał COGAT. Zarzucono Hamasowi wykorzystywanie ludności cywilnej jako żywych tarcz.
COGAT opublikował też list Hamasu do pracowników w Gazie z zakazem opuszczania miasta.
Więcej inf. w j. ang. na All Israel News.