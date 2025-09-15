Ze świata

Hamas próbuję wydostać rodziny z Gazy, uniemożliwiając jednocześnie ucieczkę cywilom

Gaza Podczas gdy Hamas uniemożliwia mieszkańcom Gazy ewakuację zgodnie z instrukcjami IDF, jego liderzy starają się wyprowadzić własne rodziny z Strefy Gazy – poinformował COGAT w niedzielnym komunikacie.

Na platformie X COGAT ujawnił, że kilku wysokich rangą członków Hamasu zwróciło się do Izraela z prośbą o zgodę na wyjazd swoich rodzin, a niektórzy chcieli opuścić Strefę sami. Prośby te zostały odrzucone, z wyjątkiem przypadku Anwara Atallaha, niższego rangą urzędnika, który z rodziną przedostał się do Jordanii.

Jednocześnie mieszkańcy Gazy informują, że Hamas nie tylko zakazuje ewakuacji, ale też rozpowszechnia fałszywe mapy ewakuacyjne IDF, kierując ludzi w strefy walk.

„Podczas gdy Hamas nakazuje mieszkańcom Gazy pozostać, jego funkcjonariusze dbają o własne bezpieczeństwo” – napisał COGAT. Zarzucono Hamasowi wykorzystywanie ludności cywilnej jako żywych tarcz.

COGAT opublikował też list Hamasu do pracowników w Gazie z zakazem opuszczania miasta.

Więcej inf. w j. ang. na All Israel News

