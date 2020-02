Hailey Bieber: wiara była ważna w pierwszym „trudnym” roku małżeństwa z Justinem Bieberem

Supermodelka Hailey Bieber miała pracowity rok. Wielokrotnie zdobiła okładkę „Vogue”, poślubiła swoją życiową miłość, Justina Biebera, a obecnie pojawia się na marcowej okładce „Elle”.

W wywiadzie dla „Elle”, 23-latka opowiedziała o swojej relacji z supergwiazdą popu i o spoiwie, jakie trzyma ich razem: o wspólnej wierze w Boga.

Hailey, córka Stephena Boldwina i bratanica Aleca Baldwina, dorastała w chrześcijańskim domu. Jej rodzice są chrześcijanami i wychowali dzieci w wierze, ale Hailey nie zawsze była nią zainteresowana.

„Gdy podrosłam, było mi trudniej trzymać się blisko kościoła i Biblii, miałam wrażenie, że to bardzo poważne” – powiedziała w wywiadzie. „Nie chcę zabrzmieć źle, ale mnie to nudziło”.

Przyznała, że sporą część nastoletniego życia spędziła z dala od Boga, aż trafiła na nowojorski kościół Hillsong.

„Nie zawracałam sobie głowy wiarą, aż znalazłam kościół, który w moim odczuciu był zwrócony ku młodym” – wyjaśnia. „Takim kościołem był dla mnie właśnie Hillsong z Nowego Jorku”.

W wieku 16 lat, młoda modelka i wtedy też tancerka, zaczęła szukać osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.

„Poczułam się jak w swojej własnej, małej wspólnocie ludzi, którzy też byli młodzi i szli za Bogiem, i po prostu zanurzyłam się w kościelnej społeczności ” – powiedziała Hailey. „Wtedy nawiązałam swoją własną więź z kościołem i własną relację z Bogiem, inną niż bycie wychowaną w ten sposób przez rodziców”.

„To była dla mnie świetna przygoda” – dodała.

W 2018 roku, modelka poślubiła Justina Biebera w nowojorskim sądzie. Para, która spotykała się przez krótki czas, gdy Hailey miała 19 lat, 30 września 2019 rok zorganizowała oficjalną ceremonię ślubną w Karolinie Płd.

„Możliwość dzielenia ze sobą wiary i duchowości, posiadanie tej wspólnej więzi, ma dla nas krytyczne znaczenie” – przyznała w wywiadzie. „To najważniejsza część naszej relacji, by iść razem za Jezusem, należeć razem do społeczności kościoła. To dla nas wszystko”.

Pierwszy rok małżeństwa nie był dla nich łatwy. U 25-letniego Justina zdiagnozowano chorobę z Lyme (boreliozę), co zostało upublicznione dopiero niedawno.

„Gdy pierwotnie się pobraliśmy, dopiero próbowaliśmy jakoś ułożyć sobie życie” – mówi Hailey, wyjaśniając początkowy brak ceremonii ślubnej. „Czułam, że dołożenie do tego wszystkiego ceremonii byłoby naprawdę zbyt obciążające i stresujące”.

„[Justin] był naprawdę chory” – wspomina. „Miał boreliozę i przechodził przez różne medyczne procedury. Nie mieliśmy diagnozy i to było trudne, bo wszyscy z zewnątrz byli bardzo złośliwi i osądzający, mówili, że wygląda jak naćpany, że wygląda niezdrowo, gdy rzeczywiście nie był zdrowy i nie wiedzieliśmy, dlaczego”.

Diagnoza Justina miała wpływ na oboje małżonków, którzy bardzo szybko dowiedzieli się, co to znaczy „w zdrowiu i w chorobie”.

„Jako młoda żona, miesiącami próbowałam mu pomóc się dowiedzieć, co jest nie tak i co się dzieje” – wspomina Hailey. „Teraz jest już całkiem zdrowy. Ale przechodzić przez to i pytać: ‚To co z naszym ślubem?’, wcale nie wydawało się fajne”.

„Od razu musieliśmy zmierzyć się z problemami” – dodaje. „Bo nigdy nie wiadomo, co może się stać z czyimś zdrowiem. A gdy nie wiesz, co się dzieje, ogarnia cię strach. Do tego wszyscy z zewnątrz komentują i nie są to miłe słowa”.

„To wspaniały, niesamowity facet i dobry partner w życiowej podróży” – mówi Hailey. „Nie ma nikogo innego, z kim chciałabym spędzić życie. Jestem szczęściarą”.

W niedawnym wpisie na Instagramie, modelka wyraziła podobne myśli, mówiąc o swojej wdzięczności za męża.

„Jestem wdzięczna, że możemy podzielić się z ludźmi naszą podróżą z ostatniego półtora roku” – napisała [w odniesieniu do premiery serialu dokumentalnego „Justin Bieber: Seasons”]. „Droga była trudna, ale jesteśmy dzięki niej silniejsi… a do ciebie @justinbieber moje serce, jesteś niesamowity. Uwielbiam z tobą wzrastać! Dziękuję, że podzieliłeś się ze światem swoją historią. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogę iść z tobą przez życie”.

Autor: Lindsay Elizabeth, Faithwire

Źródło: CBN News