Haft Punch Needle. Poznaj nową technikę haftowania

Punch Needle to łatwa technika haftowania, która skradła serca kobiet na całym świecie i podbija Internet. To sztuka tworzenia piękna wokół siebie. Oto pierwsza w Polsce książka, która nauczy cię tego odkrytego na nowo rzemiosła.

Wystarczy, że opanujesz kilka prostych ruchów, a będziesz w stanie wyczarować poduszkę, organizer na ścianę, osłonki na doniczki, dywaniki, niepowtarzalne torebki, których nie znajdziesz w żadnym sklepie, i wiele innych efektownych dekoracji do swojego domu.

Dzięki tej książce:

• szybko opanujesz technikę Punch Needle i zachwycisz się jej prostotą,

• zrealizujesz krok po kroku niepowtarzalne 22 projekty,

• zrelaksujesz się, bo haftowanie techniką Punch Needle to pasja w stylu slow life

• dasz się zaskoczyć tym, że haftować można nawet ze… ścinek!

Potrzebujesz tak niewiele, żeby wyczarować cuda techniką haftowania punch needle:

o igłę tkacką,

o materiał,

o mulinę, włóczkę itp.,

o tamborek,

TĘ książkę.

„Haft Punch Needle przeżywa pewnego rodzaju renesans dzięki wizjom takich twórców jak Rose Pearlman. Artystka dzieli się dwudziestoma dwoma projektami i pokazuje, jak pracować z kompozycją, paletami kolorów i nieoczywistymi materiałami, by stworzyć efektowne dzieła w nowoczesnym stylu do domu. Rose prezentuje oryginalne i inspirujące podejście do tego tradycyjnego rzemiosła”.

„Embroidery: The Textile Art Magazine”

Rose Pearlman jest artystką, nauczycielką i projektantką tkanin artystycznych. Ma spore doświadczenie w dziedzinie sztuk pięknych, a w sercu miłość do dobrze zaprojektowanych przedmiotów codziennego użytku. W jej pracach zaciera się granica między sztuką a rzemiosłem. Rose wyznacza nowe trendy, wykorzystując nieoczywiste techniki i materiały. W Nowym Jorku, gdzie mieszka z rodziną, prowadzi comiesięczne warsztaty haftu Punch Needle. Efekty jej pasji można podziwiać w branżowych magazynach, galeriach sztuki i na wielu stronach internetowych poświęconych designowi.

Dane książki:

Tytuł: Haft Punch Needle. Poznaj nową technikę haftowania

Autor: Rose Pearlman

Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-7597-3

EAN: 9788324075973

Liczba stron: 176

Wydawnictwo: Znak JednymSłowem

Format: 168x232mm

Cena katalogowa: 59,99 zł

Tłumaczenie: Monika Wolak

Rok wydania: 2022