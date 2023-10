Była gwiazda filmów porno, ostrzega małżeństwa

Brittni De La Mora, kiedyś aktorka porno, teraz działa w misji szerzenia ewangelii i kieruje ludzi ku prawdzie. Niedawno postawiła ważne pytanie: „Czy oglądanie pornografii w związku małżeńskim jest w porządku?”.

De La Mora i jej mąż Richard często mierzą się z trudnymi pytaniami dotyczącymi seksu, małżeństwa i relacji, zgłębiając je w swojej popularnej audycji „Let’s Talk Purity”.

Brittni powiedziała, że wraz z mężem często słyszą pytanie o pornografię i małżeństwo, a niektórzy zastanawiają się, czy pornografia jest realną alternatywą dla zdrady. Zanim pada odpowiedź, Richard mówi, że najpierw trzeba pokazać tło problemu i przyjrzeć się samej pornografii.

„Porozmawiajmy najpierw o pornografii” – powiedział. „Czy w ogóle jest w porządku, by oglądać pornografię?”.

Razem z Brittni podważył argument za tym, że pornografia jest nieszkodliwa i nikomu nie czyni krzywdy, jak twierdzą jej zwolennicy i inni zaprzeczający związanym z nią zagrożeniom.

Brittni przez siedem lat grała w filmach dla dorosłych i zna koszmar i perwersję tej branży. Teraz otwarcie i wyraźnie krytykuje korzystanie z pornografii.

„Oglądanie pornografii nie jest w porządku” – powiedziała. „Zwykła dostępność czegoś jeszcze nie znaczy, że można z tego korzystać”.

„Pornografia jest jak brama” – mówiła dalej. „Uruchamia w twoim mózgu te same receptory dopaminy, które uruchamia kokaina. Udowodniono, że ma działanie uzależniające”.

Pornografia może się utrwalić i być jak narkotyk, coraz głębiej wciągając w otchłań i krzywdząc. Brittni mówi, że świadomość o głębokiej szkodliwość tych treści dla psychiki, rodziny i małżeństwa może dostatecznie otworzyć oczy, byś miał siłę „przestać to oglądać”.

Richard dodaje, że w grę wchodzi jeszcze inny czynnik, jakim jest odczłowieczenie Bożego stworzenia.

„Gdy oglądasz pornografię, patrzysz na kobietę jak na przedmiot lub patrzysz na mężczyznę jak na przedmiot” – powiedział. Zauważył, że z czasem te obrazy mogą zaburzyć twoje myślenie i sprawić, że zaczniesz umniejszać ludzi, których w rzeczywistości spotykasz. „Żyjesz tymi obrazami, a one tworzą fałszywe fantazje, szczególnie w twoim małżeństwie, fałszywe fantazje w znaczeniu ogólnym”.

Oboje zwracają też uwagę na fakt, że pornografia izoluje i obok innych osobistych nieszczęść, może prowadzić do dysfunkcji erekcji.

„To nie tylko szkodzi twojej duszy, ale szkodzi też twojemu ciału” – mówi Richard.

Po wskazaniu na problemy, do jakich pornografia może prowadzić, Richard i Brittni wrócili do pierwotnego pytania: czy oglądanie pornografii w małżeństwie jest dopuszczalne? By wyrazić swój apel, Brittni zwróciła się do Pisma Świętego.

„Jezus mówi, że gdy pożądliwie patrzysz na inną kobietę, już popełniłeś z nią cudzołóstwo” – powiedziała. „Bóg najpierw widzi twoje serce, dlatego gdy chcesz pójść i zobaczyć inną osobę w najbardziej intymnym akcie, już popełniasz cudzołóstwo, bo robisz to w swoim sercu”.

Małżeństwa mające trudności nie znajdą spełnienia w pornografii, bo ta sama w sobie jest szkodliwa. Zwykle istnieje głębszy problem, który trzeba rozwiązać, by znaleźć uzdrowienie lub wrócić na właściwy tor.

Gdy pojawiają się kłopoty lub nie układa się pożycie małżeńskie, zamiast sięgać po pornografię, małżonkowie muszą ze sobą rozmawiać. Richard mówi, że „intymność zaczyna się poza sypialnią” i musi wypływać z dobrego porozumienia, które dociera do sedna problemu.

„Potrzebujemy w naszych małżeństwach silnej przyjaźni” – powiedziała Brittni. „Oboje czujecie się wysłuchani, czujecie się ważni, kochani, akceptowani, a to oznacza obfitość”.

Richard kończy rozmowę prostym oświadczeniem zarówno dla samotnych, jak i małżeństw: „Nigdy nie ma dobrego czasu na oglądanie pornografii”.

„Nie pozwól, by wróg cię zwiódł” – powiedział. „’Ale to doda pikanterii mojemu małżeństwu’, albo: ‘Ale to lepsze’. Nie, to kłamstwa wroga. Wszystko, co podsyła ci wróg, jest kłamstwem”.

Autor: Billy Hallowell

Źródło: CBN

