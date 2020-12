„Gwiazda Bożonarodzeniowa” pojawi się po raz pierwszy od 800 lat

21 grudnia, po raz pierwszy od ośmiu stuleci, dwie największe planety w układzie słonecznym, Jowisz i Saturn, będą wyglądać na nocnym niebie jak „podwójna planeta”. Zjawisko nazywane jest „gwiazdą Bożonarodzeniową”, ponieważ niektórzy astronomowie uważają, że podobna „koniunkcja” pojawiła się w czasie opisanym w historii Narodzenia Pańskiego, gdzie określana jest mianem „gwiazdy betlejemskiej”.

Szczególne zjawisko, widoczne przez lornetki lub mały teleskop

„Zbieżność tych dwóch planet należy do rzadkości, występując mniej więcej co 20 lat, jednak obecna koniunkcja jest szczególnie niespotykana ze względu na bliską, wzajemną odległość, w jakiej planety będą widoczne” – mówi astronom Patrick Hrtigan z Uniwesytetu Rice w Teksasie. „By zaobserwować na nocnym niebie bliższe zejście się tych obiektów, trzeba przenieść się wstecz do 4 marca 1226 roku tuż przed świtem”.

Według informacji NASA, dwie gigantyczne planety pojawią się w odległości zaledwie jednej dziesiątej stopnia od siebie, odpowiadającej grubości około dziesięciocentówki trzymanej na wyciągnięcie ręki. „To oznacza, że dwie planety i ich księżyce będą widoczne w tym samym polu widzenia, obserwowane przez lornetki lub mały teleskop. Faktycznie, Saturn pojawi się tak blisko Jowisza, jak niektóre księżyce Jowisza”.

Zjawisko występujące po około 800 latach to „największa” wielka koniunkcja – gdy dwa obiekty znajdują się na niebie w tej samej linii – między Jowiszem i Saturnem w okresie obejmującym kolejne 60 lat. Dopiero w 2080 roku będzie można zobaczyć obydwie planety w tak bliskiej odległości od siebie.

„Biblijna gwiazda betlejemska mogła być rzadką, potrójną koniunkcją Jowisza, Saturna i Wenus”

Hartigan mówi, że najlepsze warunki do obserwacji będą w pobliżu równika, chociaż koniunkcja będzie widoczna na ziemi w dowolnym miejscu, zależnie od warunków pogodowych. Dodaje, że „planetarny duet” będzie pojawiać się każdego wieczora [przez pierwsze trzy tygodnie grudnia] nisko na południowozachodnim niebie po zachodzie słońca.

Niektórzy astronomowie, w tym legendarny niemiecki astronom Johannes Kepler, sugerowali, że biblijna gwiazda betlejemska mogła być rzadką, potrójną koniunkcją Jowisza, Saturna i Wenus – informuje magazyn „Forbes”.

W Ewangelii św. Mateusza 2:1-2 czytamy: „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (BW).

Jim Denison z Denison Forum w Dallas w Teksasie uważa, że zjawisko jest okazją do zachwytu nad Bożym stworzeniem.

„Chociaż planety pojawią się na naszym niebie jako małe kropki, faktycznie są ogromne” – pisze Denison na stronie internetowej Denison Forum. Cytując Oswalda Chambersa, dodaje: „Gdy celowo postanowimy, że będziemy Mu posłuszni, wtedy, z całą swoją wszechpotężną mocą, Bóg zmusi najbardziej odległą gwiazdę i ostatnie ziarno piasku, by nam służyły”.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post

