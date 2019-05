Gubernator stawia czoło elicie Hollywood i pomimo presji ze strony celebrytów, podpisuje zakaz aborcji

Gubernator Georgii, Brian Kemp, mówi, że nie obchodzi go, co myśli Hollywood, i we wtorek rano podpisuje ustawę aborcyjną „przy biciu serca”, nadając jej moc prawną.

Aktorka i działaczka Alyssa Milano to jeden z najgłośniejszych krytyków ustawy oznaczonej jako H.B 418, która w marcu przeszła przez stanowy senat Georgii. Ustawa miała zakazywać aborcji, gdy zaczyna być wykrywalne bicie serca płodu, zwykle gdzieś między szóstym a siódmym tygodniem ciąży.

W odpowiedzi, Milano rozpoczęła kampanię, zachęcając gwiazdy Hollywood do zaniechania interesów w Georgii, nazywanej „Hollywood południa”.

W zeszłym roku podatkowym, Georgia była miejscem 455 produkcji, co przyniosło stanowi około 9,5 miliarda dolarów w zastrzyku ekonomicznym i 2,7 miliarda dolarów w wydatkach bezpośrednich.

Ale gubernator Kemp nie pozwoli, by groźby kilku celebrytów przesądziły o przyszłości Georgii.

„Nie mogę rządzić, bo martwię się, co ktoś w Hollywood o mnie myśli” – powiedział Kemp w wywiadzie dla „Atlanta Journal-Constitution” (AJC). „Przez ostatnie dwa lata byłem pochłonięty tymi problemami; zostałem wybrany największą liczbą głosów w historii stanu Georgia, i robię to, co powiedziałem ludziom, że zrobię (…) Nasze otoczenie biznesowe jest dobre. Nie możemy dla pieniędzy zmieniać naszych wartości tworzących to, kim jesteśmy. I nie zamierzamy tego robić. Właśnie to czyni nasz stan wielkim”.

Popierający ustawę „przy biciu serca” mówią, że chroni ona prawo nienarodzonych dzieci do życia. Krytycy twierdzą, że ustawa praktycznie delegalizuje aborcję, ponieważ większość kobiet nie wie, że jest w ciąży, zanim możliwe jest wykrycie bicia serca dziecka.

Planned Parenthood zapowiada, że będzie walczyć przeciwko ustawie, oznajmiając na łamach „AJC”: „Ostrzegliśmy ich – zobaczymy się w sądzie, gubernatorze Kemp. I idziemy po ich stanowiska”.

Georgia to tylko jeden z wielu stanów, które dążą do większych restrykcji aborcyjnych. Ustawodawcy Alabamy pracują nad podobnym zakazem w nadziei, że będzie on rozpatrywany przez sądy, a ostatecznie trafi do Sądu Najwyższego.

„Słyszę, że istnieją spore szanse”, iż zakazem zajmie się Sąd Najwyższy – powiedziała w wywiadzie dla ABC News Terri Collins, członkini Izby Reprezentantów z ramienia republikanów. „Mieliśmy wielu lobbystów występujących w obronie życia, którzy nad nim pracowali. Pracuje nad nim wiele grup państwowych”.

Ustawodawcy z ramienia republikanów wiedzą, że przed zakazem aborcji „przy biciu serca” będą stały wyzwania prawne, jednak mają nadzieję przygotować grunt pod ostateczną rozgrywkę, która pewnego dnia obali orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Roe kontra Wade.

Emily Jones

źródło: CBN News