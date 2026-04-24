Gubernator stanu Chhattisgarh w Indiach podpisuje surowe prawo antykonwersyjne

Gubernator indyjskiego stanu Chhattisgarh podpisał 7 kwietnia nową ustawę przeciwko przymusowym konwersjom, która – według źródeł – wprowadza jedne z najsurowszych kar w kraju i może być wykorzystywana przeciwko chrześcijanom.

Nowe przepisy zastępują ustawę z 1968 r., już wcześniej – jak podkreślają liderzy religijni – używaną do składania bezpodstawnych oskarżeń wobec mniejszości. Ustawa penalizuje konwersje dokonane pod przymusem, w wyniku oszustwa, nacisku, „zachęt” czy poprzez małżeństwo, także za pośrednictwem internetu. Jednocześnie wyłącza spod regulacji konwersję na hinduizm oraz tzw. powrót do „religii przodków”.

Prawo przewiduje surowe kary: od 7 do 10 lat więzienia i wysokie grzywny, a w przypadku osób szczególnie chronionych – nawet do 20 lat. Tzw. „masowe konwersje” mogą skutkować karą od 10 lat więzienia do dożywocia. Krytycy wskazują, że sankcje te przewyższają kary za niektóre poważne przestępstwa.

Organizacje chrześcijańskie oceniają ustawę jako niekonstytucyjną i dyskryminującą. Ich zdaniem ma ona na celu ograniczenie wolności religijnej i uderza przede wszystkim w chrześcijan. Podkreślają, że podobne przepisy sprzyjają działaniom grup nacjonalistycznych i prowadzą do fałszywych oskarżeń.

Kontrowersje budzą również wymogi administracyjne: osoby chcące zmienić religię muszą zgłaszać ten zamiar władzom, a ich dane są publicznie ujawniane, co – zdaniem krytyków – naraża je na naciski i represje.

Ustawa została przyjęta bez udziału opozycji, a jej przeciwnicy zwracają uwagę, że podobne przepisy z innych stanów są już przedmiotem postępowań przed Sądem Najwyższym Indii.

Organizacje międzynarodowe odnotowują pogarszającą się sytuację wolności religijnej w Indiach. Według raportu USCIRF z 2026 r. oraz rankingu Open Doors, kraj należy do miejsc, gdzie chrześcijanie doświadczają rosnących prześladowań. Liderzy religijni ostrzegają, że nowe prawo może dodatkowo nasilić ten trend.

Źródło opr. Morning Star News