Grzegorz Kloc – Eksplozja

Nowy album pt: EKSPLOZJA, który firmuje Grzegorz Kloc faktycznie eksploduje energią, siłą przekazu i rzeczywistością nieba. Wprowadza w świat realnej obecności Boga.

W warstwie muzycznej album EKSPLOZJA ma również wiele do zaproponowania; W wielu utworach pojawiają się rozbudowane części improwizowane, przy których można zarówno odpocząć, jak również doświadczyć dotyku Pana. Bogata instrumentacja i momentami wirtuozeria, to środek do uzyskania efektu pełni. Tego właśnie, a także bardzo osobistych przeżyć i indywidualnych wrażeń możecie spodziewać się podczas słuchania EKSPLOZJI.

Podstawowy materiał nagrano na tzw. „setkę” w gronie : Olga i Grzegorz Kloc, Mirosław Hoduń (kyb.), Kornel Popławski (bas), Konrad Zieliński (perk.), aby nadać jej żywy charakter. Album zawiera też duety Grzegorza z ciekawymi, utalentowanymi wokalistkami. Przez piętnaście miesięcy projekt był starannie obrabiany studyjnie, aranżowany i okraszany chórami, wokalizami i solówkami.

Na płycie oprócz dynamicznych solówek gitarowych Grzegorza, znajdziemy wiolonczelę, skrzypce, fortepian, kobzę oraz „elektroniczne smaczki”. Płyta reprezentuje lansowany przez Grzegorza Kloca styl rock&gospel, pozostając jednak jego oryginalną impresją artystyczną.

Trzynaście melodyjnych, hitowych oraz zróżnicowanych w swym wyrazie utworów, to wizytówka nowej płyty Grzegorza – EKSPLOZJA.

Spis utworów:

• Perły 4’58”

• Użyj mnie 5’24”

• Wyznanie Marii Magdaleny 5’02”

• Psalm – obiecany Raj 5’07”

• Gorący 5’48”

• Za To, że (Więzień wolności) 5’05”

• Twój ogień 5’39”

• Dziękuję 5’59”

• Tak, to Ty 4’41

• Szukam Cię 4’45

• Eksplozja 3’54

• Entuzjazm 6’08

• Duchu Święty nie odchodź 6’28

Data wydania: 11 maja 2018

Płyta do kupienia w księgarniach internetowych.

Polski dystrybutor: Coolshop

GRZEGORZ KLOC

– wokalista, doskonały gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny. Urodził się 15 maja 1972 w Lublinie. Współpracował z Natalią i Eleonorą Niemen, DeMono, Daab , Ryszardem Rynkowskim, Haliną Frąckowiak, Mietkiem Szcześniakiem, Beatą Bednarz, Anitą Lipnicką, Marylą Rodowicz, Natalią Kukulską

Do największych osiągnięć muzyka należy też współpraca z Marylą Rodowicz i napisanie dla niej utworu na składankę Radia Zet: „Anioły pilnują nas”. Utwór ukazał się również na składance z największymi przebojami Maryli Rodowicz – „RARYTASY” 2013.

W całej swojej 20-letniej działalności artystycznej Grzegorz Kloc zagrał ponad tysiąc dużych koncertów, oraz udzielił setki wywiadów w mediach ogólnopolskich.

Bilansując działalność artystyczną Grzegorza Kloca należy również wspomnieć o bardzo istotnym elemencie Jego życia jakim jest zbliżenie się do Boga, co w sposób naturalny zaczęło przekładać się na wyraz artystyczny jak i cały styl i twórczość Grzegorza. Grzegorz Kloc jako artysta często identyfikowany jako twórca chrześcijański stworzył w tej dziedzinie bardzo znaczący i zauważalny dorobek.

W 2011 roku Grzegorz nagrał solową płytę pt: Na skrzydłach miłości, której patronem był Gość Niedzielny i największa chrześcijańska lista przebojów Muzyczne Dary z Częstochowy – (Yaniny Iwańskiego i Darka Ciszewskiego). Album dostał znakomite recenzje i była nominowana do płyty roku.

W 2013 roku Grzegorz Kloc wydał E-pkę Rock&Gospel, której patronowało trzydzieści chrześcijańskich mediów (rozgłośnie radiowe i portale). Utwory z E-pki dotarły do pierwszych miejsc na listach przebojów w całej Polsce i po 11 miesiącach od wyjścia e-ki ciągle są grane. Projekt Rock&Gospel to również wiele udanych koncertów w całej Polsce oraz Londynie.