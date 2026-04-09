Grupa teatralna zmienia sposób prowadzenia rozmów o miłości, romansie i rodzinie w Kenii

W kameralnej sali teatralnej w Nairobi pary zasiadają przy stolikach oświetlonych świecami, delektując się czterodaniową kolacją. Atmosfera zmienia się, gdy na scenie rozgrywa się opowieść o małżeństwie — od radości zaręczyn po wyzwania dojrzałego życia: nieporozumienia, nadmiar pracy i ciche rozczarowania.

Spektakl nie skupia się jednak na zdradzie czy skandalu, lecz stawia pytanie: co dzieje się, gdy miłość staje się trudna?

To właśnie ten temat leży u podstaw działalności Chemi Chemi Players — chrześcijańskiej grupy teatralnej prowadzonej przez dr Julisę Rowe. Zespół uruchomił przestrzeń Manyunyu Theatre Space i wystawił ponownie walentynkowy spektakl „It Takes Two”, pokazany 14 i 15 marca. Celem było ukazanie realnych wyzwań małżeństwa oraz roli Boga w ich przezwyciężaniu.

W czasach, gdy media koncentrują się na konfliktach i skandalach, grupa proponuje alternatywę: historie oparte na biblijnym spojrzeniu na rzeczywistość. Zamiast sensacji — codzienne problemy, komunikacja, presja pracy i wytrwałość w relacji.

„Rzadko widzimy dobre małżeństwa, które uczciwie mierzą się z trudnościami” — podkreśla Rowe.

Spektakl „It Takes Two” śledzi ponad dwudziestoletnią historię związku, łącząc dramat, muzykę i narrację. Wydarzenie miało kameralny charakter — zaproszono tylko 12 par. Po przedstawieniu uczestnicy rozmawiali przy stolikach, odpowiadając na pytania dotyczące ich własnych relacji i otrzymując praktyczne wskazówki do zastosowania w codziennym życiu.

Rowe podkreśla, że teatr może otwierać przestrzeń do refleksji w sposób mniej bezpośredni niż kazania. — „Nie chcemy, by widzowie czuli, że uczestniczą w kazaniu. Dramat pozwala zmierzyć się z problemami samodzielnie” — wyjaśnia.

Chemi Chemi Players zdobyli uznanie dzięki reinterpretacjom historii biblijnych. Spektakl „Spread Your Garment Over Me” ukazywał kobiety Biblii jako złożone i odważne postaci, a „Bad Girls of the Bible” analizował ich niedoskonałości w kontekście współczesnych wyzwań. Zespół porusza też tematy społeczne — sztuka „In Other Words” o demencji, inspirowana osobistymi doświadczeniami Rowe, została nagrodzona i przyczyniła się do zwiększenia świadomości na ten temat w Kenii.

Zdaniem Rowe teatr chrześcijański może odegrać istotną rolę w czasach kryzysu rodziny i spadku liczby małżeństw. Wskazuje też na częste uproszczenia w rozumieniu biblijnego modelu małżeństwa, redukowanego do schematu dominacji i podporządkowania, zamiast partnerstwa i wzajemnej odpowiedzialności.

Grupa działa w Mayfield Ministry Centre w Nairobi i planuje dalszy rozwój jako centrum chrześcijańskiej twórczości. W najbliższych miesiącach zaplanowano kolejne spektakle, w tym rodzinne „Journey with Jonah” (16–22 kwietnia) oraz powrót „Bad Girls of the Bible” (29–31 maja).

Choć forma przedstawień się zmienia, cel pozostaje ten sam: inspirować do refleksji nad wiarą, relacjami i rodziną. Dla Rowe teatr to nie tylko rozrywka, lecz przestrzeń dialogu — taka, która pozwala odkrywać prawdy często pomijane we współczesnym świecie.

Autor: Vincenta Matinde’a

Źródło opr.: Christian Daily