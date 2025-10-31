Grupa pro-life szacuje, że ustawa o aborcji zabiła 11 milionów dzieci

W tym tygodniu organizacja Right to Life UK upamiętniła rocznicę uchwalenia Ustawy o Aborcji, wskazując, że prawdopodobnie doprowadziła ona do śmierci blisko 11 milionów dzieci.

27 października minęło 58 lat od momentu, gdy ustawa uzyskała królewską zgodę. Według danych Right to Life UK, od tego czasu w Wielkiej Brytanii dokonano 10 880 563 aborcji.

Ponieważ oficjalne dane za lata 2023–2025 nie są jeszcze dostępne, organizacja oszacowała tę liczbę na podstawie dotychczasowych statystyk, zakładając, że liczba aborcji w tych latach utrzymała się na poziomie z roku 2022.

Right to Life UK podkreśla, że statystycznie w Wielkiej Brytanii co dwie minuty przerywana jest jedna ciąża, co oznacza średnio 31 aborcji na godzinę.

Rok 2022 przyniósł rekordową liczbę aborcji — o 17 procent wyższą niż w roku 2021. Przyczyną tego wzrostu mogła być dostępność tzw. aborcji domowych oraz efekt „odbicia” po pandemii. Jednak wprowadzone w czasie pandemii ułatwienia w dostępie do aborcji domowej wciąż obowiązują, co sprawia, że dane z 2022 roku mogą być miarodajne również dla przyszłych prognoz.

Obecnie Izba Lordów debatuje nad poprawką do Ustawy o Przestępczości i Porządku Publicznym, którą wcześniej przyjęła Izba Gmin. Poprawka ta zakłada zniesienie wszystkich sankcji karnych za nielegalne aborcje, co w praktyce oznaczałoby legalizację aborcji aż do momentu porodu.

W zeszłym tygodniu niezależny członek Izby Lordów, lord Alton, stanowczo potępił ten „groteskowy zapis”, zaznaczając, że ustawa mająca rzekomo dotyczyć walki z przestępczością i zachowaniami antyspołecznymi została „przejęta” i wykorzystana do forsowania skrajnych postulatów proaborcyjnych.

Right to Life UK wspiera poprawki do ustawy, które popiera również lord Alton. Zakładają one odrzucenie zmian przyjętych przez Izbę Gmin oraz przywrócenie obowiązku osobistej konsultacji z lekarzem przed dokonaniem aborcji.

Organizacja powołuje się na wyniki sondaży, według których jedynie jeden procent Brytyjczyków popiera legalizację aborcji aż do porodu, natomiast 70 procent kobiet opowiada się za skróceniem dopuszczalnego terminu z 24 do 20 tygodni lub mniej.

Rzeczniczka Right to Life UK, Catherine Robinson, oświadczyła:

— Nasze prawo aborcyjne nadal zawodzi zarówno kobiety, jak i nienarodzone dzieci. Od chwili, gdy w 1967 roku Ustawa o Aborcji uzyskała królewską zgodę, życie straciło 10 880 563 dzieci — każde z nich było cennym, niepowtarzalnym i niezastąpionym człowiekiem, któremu odebrano prawo do życia.

— Każda z tych aborcji to zbiorowa porażka naszego społeczeństwa w ochronie życia dzieci w łonie matki oraz zapewnieniu pełnego wsparcia kobietom w nieplanowanej ciąży.

Robinson apeluje do zwolenników organizacji, by kontaktowali się z posłami i członkami Izby Lordów, zachęcając ich do wzmocnienia ochrony nienarodzonych dzieci i kobiet w ciąży.

Źródło: Christian Today