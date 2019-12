Grupa Planetshakers wydaje swój pierwszy, bożonarodzeniowy longplay

29 listopada, twórcy cieszącej się międzynarodowym uznaniem muzyki uwielbienia, grupa Planetshakers, wydali płytę „It’s Christmas”, wyprodukowaną przez Venture3Media (V3M). Dostępna na Apple Music, iTunes, Google Play, przez media streamingowe i w innych, globalnych sieciach dystrybucyjnych, to pierwsza długogrająca, bożonarodzeniowa płyta tego zespołu.

W pracy nad nowym albumem, łączącym unikalną, muzyczną interpretację Planetshakers popularnych, klasycznych utworów z ich własnymi, świątecznymi piosenkami, wzięli udział tacy liderzy muzyki uwielbienia, jak: Joth Hunt, Sam Evans, Aimee Evans, BJ Pridham, Joshua Brown, Rudy Nikkerud, Chelsi Nikkerud, i inni.

Hunt uczestniczył w tworzeniu wszystkich piosenek na płycie – jako producent, autor lub współautor tekstów i autor aranżacji – w tym zwracającego uwagę coveru kompozycji Davida Fostera do słów Carole Bayer Sager, „The Prayer (Italian Lyric Version)”.

Wśród innych umieszczonych w albumie utworów znalazła się ścieżka wiodąca „Angels We Have Heard On High”, zawierająca dodatkowy tekst wkomponowany w unikalną, popową aranżację na głosy; ścieżka tytułowa (utwór oryginalny) „It’s Christmas”, której tekst współtworzył lider uwielbienia, pastor Sam Evans, oraz zupełnie nowa piosenka „All Glory”.

„Chciałem napisać piosenkę z perspektywy Trzech Mędrców” – mówi Hunt o „All Glory”.

„Gdyby się zastanowić, to dość niesamowite, że Mędrcy poszli za gwiazdą i znaleźli Jezusa w żłobie. Przyszli i oddali Mu cześć, i przynieśli najlepsze dary, jakie ten świat mógł zaoferować. W tej piosence starałem się uchwycić klasyczną atmosferę Bożego Narodzenia, ale też uwzględnić podstawowy element uwielbienia. Bo Mędrcy właśnie po to tam przyszli; żeby uwielbić Jezusa”.

Album „It’s Christmas” obejmuje też nagrania pochodzące z mini albumów Planetshakers „Christmas Vol 1” i „Christmas Vol 2”, pełne radości aranżacje w stylu pop i R&B takich klasycznych pieśni, jak „O Come All Ye Faithful”, „Hark”, „Joy To The World”, „Silent Night” i „The First Noel”, a także wiele mówiącego, oryginalnego utworu „Light Of The World” (Światłość świata).

„Jest tak wiele niesamowitych, bożonarodzeniowych kolęd, ze wspaniałymi tekstami i niezapomnianymi melodiami” – mówi dalej Hunt. „Tworząc ten album, sięgnęliśmy po te tradycyjne teksty i melodie, i daliśmy im nowe brzmienie, dodając współczesną muzykę i produkcję. Doskonale się bawiłem przy produkcji tego projektu i byciu twórczym. Dla celów tej płyty napisaliśmy też trzy oryginalne piosenki (…). Dla nas, ta płyta zawiera w sobie wszystko, o co chodzi w świętach Bożego Narodzenia – to świętowanie Jezusa!”.

Oto pełna lista utworów na „It’s Christmas”:

1. Angels We Have Heard On High

2. Joy To The World

3. It’s Christmas

4. The First Noel

5. Silent Night

6. All Glory

7. Hark

8. O Holy Night

9. The Prayer (Italian Lyric Version)

10. Light Of The World

11. O Come All Ye Faithful

Autor: Jessie Clarks

Źródło: TheChristianBeat