Grupa LGBT, która walczyła o pozbawienie chrześcijańskich uczelni zwolnień, zostaje zamknięta

USA: Religious Exemption Accountability Project (REAP), organizacja broniąca praw osób LGBT+ na uczelniach religijnych, zakończy działalność. Decyzję ogłoszono w liście do sympatyków, wskazując na „poważny problem wewnętrzny” podważający stabilność finansową i operacyjną. REAP pozostanie formalnie zarejestrowana wyłącznie w celu zamknięcia spraw, wypełnienia zobowiązań prawnych i zachowania archiwum.

REAP powstała jako inicjatywa prawna i narracyjna byłych i obecnych studentów queer, przekształcając się w ogólnokrajową organizację non profit. W marcu 2021 r. złożyła pozew przeciw Departamentowi Edukacji USA, domagając się zniesienia wyłączenia spod przepisów Title IX, które pozwala chrześcijańskim uczelniom otrzymującym fundusze federalne stosować zasady zgodne z ich doktryną religijną, nawet jeśli ograniczają prawa osób LGBT+.

W sprawie uczestniczyło ponad 30 studentów z ponad 20 uczelni, m.in. Bob Jones University, Baylor University i Azusa Pacific University. Skarżyli się na dyskryminację, zakazy relacji jednopłciowych i wrogie środowisko na kampusie. Rada Chrześcijańskich Uczelni i Uniwersytetów (CCCU) ostrzegała, że usunięcie tego wyłączenia stanowiłoby „egzystencjalne zagrożenie” dla szkolnictwa religijnego.

W styczniu 2023 r. sędzia federalna Ann Aiken oddaliła pozew, uznając, że powodowie nie udowodnili, iż Kongres, tworząc zwolnienie religijne, działał z motywacji dyskryminacyjnych. W sierpniu 2024 r. decyzję podtrzymał sąd apelacyjny 9. okręgu, uznając, że neutralne prawnie ulgi dla instytucji religijnych są zgodne z konstytucją.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi dalszej walki, REAP poinformowała, że kończy działalność, dziękując wszystkim, którzy wspierali jej misję.

Cała wiadomość w j. ang. na stronie Christian Post