Grupa Christafari z nowym albumem Reggae Christmas 2

Grupa CHRISTAFARI, obecni na szczytach list przebojów pionierzy reggae, wydali nową płytę studyjną „Reggae Christmas 2: Reason for the Season” (wydawnictwo muzyczne Lion of Zion Entertainment). Na płycie zawierającej 16 utworów wystąpili gościnnie: Michael Tait (Newsboys / dcTalk), Papa San, DJ Nicholas, Ben Calhoun (Citizen Way) i wielu innych. Pierwsza część albumu wydana w 2013 roku trafiła na pierwsze miejsce listy Billboardu Reggae Albums – to jednocześnie pierwsza płyta świąteczna, która osiągnęła ten wynik. „Reggae Christmas” jest już dostępna w formacie cyfrowym.

„Już w samym reggae jest coś radosnego i pełnego ducha” – mówi Mark Mohr z CHRISTAFARI. „A gdy połączysz to z muzyką bożonarodzeniową, otrzymasz doskonałą kombinację energicznych piosenek, które podnoszą na duchu”.

Reggae Christmas 2

Nagrywany w czasie globalnej pandemii album „Reggae Christmas 2” to efekt wspólnego wysiłku zespołu z Los Angeles i ich gitarzysty Taimes’a, który pierwotnie napisał i wyprodukował większość materiału muzycznego na płycie, gdy był na kwarantannie w Sao Paulo w Brazylii.

„Nagrywanie tego albumu było terapeutyczne” – mówi Mohr. „Zaczęliśmy ponad rok temu, ale tak naprawdę ruszyliśmy z kopyta dopiero co najmniej w piątym miesiącu kryzysu COVID-19. W tamtym czasie, chyba jedyną czynnością, jaką mogłem wykonywać codziennie, i która nie była zakazana przez burmistrza Los Angeles, było chodzenie z rodziną na plażę. Codziennie słuchaliśmy bożonarodzeniowych kolęd, gdy jechaliśmy na plażę i gdy każdego popołudnia surfowaliśmy w ciepłym, bursztynowym blasku zachodzącego słońca. W ciągu 14 dni napisałem około 14 piosenek. To był bardzo płodny okres w moim życiu. Bóg naprawdę posłużył się tekstami tych utworów i wielu oryginalnych kolęd, które je zainspirowały, by nie tylko przynieść radość światu, ale by przynieść radość mojej własnej duszy, która w czasie kwarantanny była dość przygnębiona.

To dla nas trudny rok, szykowaliśmy się do grania w 30 krajach, a byliśmy w stanie zagrać tylko w trzech krajach i czterech stanach. Dlatego napisanie i nagranie piosenek bożonarodzeniowych było dokładnie tym, co przepisał lekarz. Wydobyło mnie to z lęku i wierzę, że te strumienie pociechy i radości będą mieć taki sam wpływ na każdego słuchacza”.

Grupa wspiera potrzebujących

Dzięki nowemu projektowi, CHRISTAFARI w wyjątkowy sposób wspiera potrzebujących. Cały dochód z utworu „Do They Know It’s Christma” zostanie przekazany Tunedem, organizacji non-profit, którą zespół pomógł założyć w Kenii. Tunedem jest zbudowana wokół ludzi, którzy wyszli z getta i postanowili pomagać tym, którzy nadal tkwią w slumsach. Jak pokazuje wideoklip do piosenki, celem zespołu jest zachęcenie mieszkańców zachodniego świata, by w czasie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia pomogli zmienić sytuację i nakarmić najbiedniejszych z biednych w największych slumsach w Afryce.

Gdy COVID-19 pustoszy kraje, które i tak są już na skraju nędzy, najciężej doświadczonymi są uchodźcy zamieszkujący osiedla takie jak Kibera (największe slumsy w Afryce). Celem i misją CHRISTAFARI jest nakarmienie dzięki tej piosence możliwie największej liczby rodzin w czasie obecnych świąt. By dowiedzieć się więcej lub wesprzeć ten cel, wejdź na stronę tunedem.org.

Grupa CHRISTAFARI nagrała do nowego albumu garść wideoklipów, które można znaleźć na jej oficjalnym kanale YouTube. Miesięczna oglądalność kanału sięga 2 milionów odsłon i wciąż rośnie.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat