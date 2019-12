Granice przywództwa – Dr Henry Cloud

Dr Henry Cloud specjalista z zakresu psychologii biznesu i przywództwa, wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie osiągają wspaniałe rezultaty, a inni żadnych.

W Granicach przywództwa wyposaża liderów w narzędzia i techniki, których potrzebują, by osiągnąć upragnione wyniki zarówno w swoich organizacjach, jak i we własnym życiu. Czerpiąc z ostatnich odkryć w zakresie neurobiologii, autor wykazuje, dlaczego niezwykle ważną rzeczą jest stworzenie odpowiednich warunków do tego, by mózgi ludzkie funkcjonowały na najwyższym poziomie.

Publikacja pełna jest inspirujących i praktycznych przykładów zaczerpniętych z coachingowej praktyki dr. Clouda, stanowi ważną lekturę dla wszystkich, którzy aspirują do kierowania firmami, zespołami i kulturami cechującymi się dobrymi wynikami i zdrowymi relacjami.

Inni o książce „Granice przywództwa”

„Pierwszą książkę dr. Clouda pt. Granice polecałem moim radiosłuchaczom mniej więcej dziesięć razy w tygodniu przez ostatnie dwadzieścia lat. Teraz natomiast mam ogromny zapał, by równie często polecać Granice przywództwa tym wszystkim, którzy chcą rozwijać się w obszarze przywództwa w pracy. Czekałem na tę pozycję od dwudziestu lat!”

– Dave Ramsey, autor bestsellerów „New York Timesa”, znany prezenter radiowy

„Henry Cloud to rzadki przypadek ogromnej inteligencji, a zarazem zdrowego rozsądku, co sprawia, że jest jednym z najbardziej odkrywczych konsultantów przywódczych na rynku. Każdy, kto chciałby zostać zdrowo myślącym liderem tworzącym zdrową kulturę i osiągać świetne wyniki, powinien przeczytać tę książkę i przyswoić sobie jej mądrość”.

– Patrick Lencioni, autor bestsellera Pięć dysfunkcji pracy zespołowej

Dane książki

Podtytuł: Dlaczego niektórzy ludzie osiągają rezultaty, a inni nie

Autor: dr Henry Cloud

Rok wydania: 2019

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Fragment

ŚWIETNY PLAN, DOBRZY LUDZIE, LECZ SŁABE REZULTATY

Mimo że poświęcamy mnóstwo energii, słabe rezultaty mogą być spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem ludzi zarówno pod względem zespołowym, jak i indywidualnym. Zbyt często „miękkie” kwestie stają się głęboko zakorzenionym wzorcem, który decyduje o tym, w jaki sposób wygląda i funkcjonuje ich firma. Gdy wszystko razem połączymy, indywidualne słabości i słaba dynamika interpersonalna może przyćmić zalety.

Zdolności i umiejętności poszczególnych członków zespołu po prostu nie dają efektów , których się spodziewasz.

Mimo że poświęcasz więcej czasu i energii, by popychać ludzi we właściwym kierunku, nie możesz wykorzystać nadarzających się możliwości.

Masz wspaniały plan, dobrych ludzi, a mimo wszystko nie osiągasz upragnionych rezultatów . Sprawdź, czy utożsamiasz się z którymś z poniższych problemów: …

(…)

Inny fragment

Być może przypominasz Chrisa – człowieka osiągającego wspaniałe wyniki i mistrza w biznesie. Obecnie jednak zderzyłeś się z twardą rzeczywistością i nie wiesz, jak pokierować innymi, by mogli osiągnąć wyniki podobne do twoich. Być może znajdujesz się w zarządzie i jesteś zwierzchnikiem kogoś, kto wykonuje dla ciebie pracę. Musisz znaleźć sposób, jak pomóc mu w naprawieniu jego dysfunkcyjnego stylu przywództwa, aby mógł stać się bardziej skuteczny i sprawiał, że jego ludzie będą odnosić sukcesy. Być może znajdujesz się w zespole kierowniczym zarządzanym przez dysfunkcyjnego lidera, który utrudnia twojemu zespołowi odnoszenie sukcesów . Być może znajdujesz się na niższym stanowisku w organizacji i odczuwasz skutki dysfunkcyjnego przywództwa, które tobą kieruje. Pragniesz polepszyć sytuację, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać z twojego poziomu.

Możesz być również współmałżonkiem, członkiem rodziny lub przyjacielem kogoś, dla kogo taki scenariusz jest bardzo dobrze znany. Pragniesz mu pomóc w uzyskaniu lepszego samopoczucia zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Bez względu na to, w którym miejscu się znajdujesz, pamiętaj, że twoja niemożność osiągania dobrych rezultatów ma swoje powody. Istnieją również rozwiązania, które naprawdę działają. Aby jednak je znaleźć, musisz najpierw uświadomić sobie bardzo ważną rzecz.