Gracz rugby uznany za winnego „rażącego” naruszenia, ponieważ opublikował fragment z Biblii

Israel Folau, australijski gracz w narodowej drużynie rugby, został zawieszony za opublikowanie na Instagramie fragmentu z Biblii, wzywającego ludzi do pokuty. Uznano go za winnego „rażącego” naruszenia w życiu zawodowym.

Jego kontrakt z drużyną został rozwiązany w kwietniu, jednak gracz zażądał przesłuchania w świetle tego postępowania dyscyplinarnego.

Według BBC, trzyosobowy zespół nie będzie decydował, jaka kara zostanie wymierzona Folau. Decyzja o odebraniu mu prawa do gry została podjęta w bardzo niekorzystnym dla niego czasie, ponieważ miał nadzieję, że będzie mógł reprezentować swój kraj w Pucharze Świata w rugdy, mistrzostwach, które odbędą się w tym roku.

Co faktycznie napisał Folau w swoim poście na Instagramie?

Post z grafiką nadal można zobaczyć na koncie Folau. Na samej górze obrazka znajduje się napis „OSTRZEŻENIE”, pod którym wymieniona jest lista grzechów, które trzeba odpokutować do momentu, w którym Bóg będzie nas sądził.

Grafika odnosi się do 1 Listu do Koryntian (6:9) i wymienia „pijaków, homoseksualistów, cudzołożników, kłamców, złodziei, ateistów, bałwochwalców”, po czym mówi: „PIEKŁO NA WAS CZEKA” i „POKUTUJCIE! TYLKO JEZUS ZBAWIA”.

Cięcia w sponsoringu

Po kontrowersyjnej decyzji Rugby Australia, jeden z głównych sponsorów Folau, firma Asics, rozwiązała z nim kontrakt.

„Jesteśmy za inkluzywnością i różnorodnością”, głosi oświadczenie firmy. „Choć Israel Folau ma prawo do swoich poglądów, niektóre z tych wyrażonych w jego ostatnim poście nie pokrywają się z poglądami Asics. W związku z tym nasza współpraca z Israelem musi się zakończyć. Nie będzie on już reprezentował Asics jako ambasador marki”.

Firma samochodowa Land Rover także rozwiązała porozumienie o sponsoringu zawarte wcześniej z Folau.

Dawny trener staje w obronie Folau

Alan Jones, dawny trener drużyny, z zaangażowaniem stanął w obronie Folau po tym, jak dowiedział się o podjętej decyzji. Stwierdził, że sytuacja ta „sprawia, że zaczynasz się zastanawiać, w jakim żyjesz społeczeństwie”.

– Australijczycy tego nie zaakceptują – dodał. – To nie jest Australia, za którą walczyli nasi weterani. Będziemy musieli odzyskać nasz kraj na drodze dyskusji i pokoju – nie poprzez nienawiść, zemstę, czy oczernianie i onieśmielanie.

Jones stwierdził, że „jeśli nie możemy wyrażać naszych poglądów religijnych i cytować Biblii, jeśli nie mamy wolności słowa, bo boimy się, że ktoś nas zrani, jeśli właśnie do tego doszło w naszym kraju, to jesteśmy w naprawdę mrocznym miejscu i wszyscy jesteśmy zagrożeni”.

Były trener powiedział jednak, że wydaje się, iż Folau jest w dobrej formie pomimo brutalnej decyzji.

– Właśnie napisał do mnie Israel, nie będzie mu przeszkadzało, że się tym z wami podzielę. Powiedziałem mu: „Głowa do góry” – powiedział Jones. – On odpowiedział: „Alan, stary, jestem całkowicie spokojny. Głowę mam w górze”.

