Gospel Joy & The Metro Big Band – The Greatest Gospel Hits

Zapis koncertu Gospel Joy i amerykańskiego The Metro Big Band.

Piękna sceneria auli poznańskiego UAM-u, porywające choreografie w połączeniu z bigbandowymi aranżacjami najpopularniejszych hitów gospel przeniosą każdego widza i słuchacza w miejsce, gdzie sięgają korzenie tej niezwykłej muzyki.

O wykonawcach

Gospel Joy

Gospel Joy – to poznański chór, przepełniony energią i radością, śpiewający na scenie polskiej, jak i zagranicznej od ponad 20 lat. W repertuarze zespołu znajdują się największe hity muzyki gospel, a także własne utwory, wykonywane w języku polskim i angielskim.

Koncerty mają charakter artystyczny i ewangelizacyjny (gospel – z ang. Ewangelia), a chór z chęcią angażuje się w nietypowe projekty, np. aranżacje utworów na specjalne okazje.

Żywiołowy śpiew w połączeniu z dynamiczną choreografią i barwnymi strojami sprawia, że nawet najbardziej oporna publiczność śpiewa i tańczy razem z chórem.

Mając na celu popularyzację muzyki gospel w Polsce, zespół od ponad 16 lat organizuje w całym kraju Warsztaty Gospel, podczas których uczestnicy nie tylko uczą się utworów w harmonii trzygłosowej, ale również poznają przesłanie tej muzyki. Efekty swojej pracy warsztatowicze prezentują podczas koncertu finałowego, tworząc wieloosobowy chór gospel.‏

Gospel Joy współpracował m. in. z takimi artystami jak: Mietek Szcześniak, Natalia Niemen, Kasia Moś, Mate.O, Brian Fentress (USA), Ruth Lynch (Wlk. Brytania), Emma Nichols (USA), Mezo i Sylwia Grzeszczak.

Zespół w swoim dorobku ma również koncerty telewizyjne: „Z ciemności do światła” z 2006 r., w którym chór wystąpił razem z New Life’m, Mietkiem Szcześniakiem, Natalią Niemen i Basią Włodarską oraz koncert „Kolędy Świata” (2007 r.). Obydwa koncerty zostały zarejestrowane i do dziś są często emitowane przez TVP.

W 2008 r. zespół zajął I miejsce na największym polskim Festiwalu Gospel w Osieku, a podczas Międzynarodowego Festiwalu Gospel w Warszawie był supportem przed koncertem Kirka Franklina (największej gwiazdy muzyki gospel).

Gospel Joy ma za sobą koncerty zagraniczne, w tym również wyjazdy misyjne do Czech (2011 r.) oraz Rumunii (2012 r.), gdzie występował z kanadyjskim chórem Toronto Mass Choir. Jako pierwszy chór gospel w Polsce poleciał na tournée do USA (2008 r. i 2015 r.) oraz Kanady (2015 r.).

W historii zespołu zapisały się również gościnne występy: na Spot Hit Festiwal 2008, jako chórki w piosence „Obudź się” rapera Mezo, a także na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej 2011w Zielonej Górze, w piosence „Za taboj”, wykonywanej przez Sylwię Grzeszczak. W 2013 r. Gospel Joy zakwalifikował się do półfinału programu TVN – „Mam Talent”. ‏

Do ciekawych przedsięwzięć chórzystów zaliczyć można uświetnienie premiery musicalu „Zakonnica

w przebraniu” w Teatrze Muzycznym w Poznaniu oraz udział w musicalu „Jesus Christ Superstar”, w którym główną rolę zagrał Marek Piekarczyk (2016 r.) Gospel Joy wystąpił w towarzystwie Kasi Moś i Mietka Szcześniaka w drugiej edycji koncertu „Alleluja, czyli Happy Day” w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach (2017 r.).

Zespół angażował się w koncerty, organizowane przez fundacje wspierające dzieci: “Mam marzenie” oraz “Bread Of Life”.

W swoim dorobku chór posiada pięć płyt: „To On” (2007 r.), „Kolędy z Gospel Joy – Gdy się Chrystus rodzi” (2010 r.) „Gospel Joy Live” (2010 r.), „Napełniaj” (2017 r.),która została Płytą Roku 2017 w plebiscycie portalu Chrześcijańskie Granie oraz najnowszy album „The Greates Gospel Hits”, nagrany z udziałem The Metro Big Band z Neshville (USA).

The Metro Big Band

The Metro Big Band z Nashville – to 19 profesjonalnych muzyków jazzowych, mających na swoim koncie misyjne występy na całym świecie, Prowadzony jest przez wybitnego dyrygenta, aranżera i producenta – Campa Kirklanda.

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat Camp Kirkland stał się jednym z najlepszych muzyków kościelnych w Stanach Zjednoczonych.