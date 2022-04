Irak: Głosy oburzenia w mediach społecznościowych po zabójstwie młodej kobiety

7 marca 20-letnia chrześcijanka Eman Sami „Maria” Maghdid została znaleziona martwa w miejscowości Erbil. Odpowiedzialność za zbrodnię ponosi krewny, który został aresztowany kilka dni później. Maria miała prawie 50 tys. obserwujących na portalu TikTok, a wielu z nich wyraziło swoje przerażenie i oburzenie po jej zabójstwie.

Zamordowana za zmianę wiary?

Maria wykorzystywała swoje konto na TikToku, by mówić o prawach kobiet, co wywołało zgorszenie wśród wielu osób z konserwatywnego kurdyjskiego środowiska. Przyznała się jednak także do nawrócenia na chrześcijaństwo i publikowała posty, w których śpiewała pieśni uwielbienia. Podobno przyjęła imię „Maria”, przygotowując się do chrztu.

Chociaż motyw zabójstwa nie jest do końca jasny, obserwatorzy widzą wyraźny związek z decyzją Marii o porzuceniu islamu i przejściu na chrześcijaństwo. Jej rodzina zaprzecza temu i, jak podaje Asia News, twierdzi, że jej śmierć była wynikiem nieporozumień w rodzinie. Ważnym czynnikiem była podjęta przez Marię cztery lata temu decyzja o odejściu od męża. Została wydana za mąż, kiedy miała 12 lat.

Z drugiej strony anonimowy urzędnik wyjaśnił, że rodzina zamordowała Marię, ponieważ dziewczyna „nie chciała zakrywać głowy i nie chciała przestrzegać tradycji islamskich”. Według mężczyzny ojciec Marii jest przywódcą religijnym w swojej lokalnej społeczności.

„Kampania na rzecz eksterminacji” chrześcijan

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iraku:

Módl się za tych wszystkich, którzy są wstrząśnięci lub przestraszeni gwałtowną śmiercią Marii.

Módl się o ochronę dla byłych muzułmanów w Iraku, którym grozi niebezpieczeństwo z rąk krewnych i środowiska.

Módl się o mądrość dla liderów społeczności w regionie, aby potrafili dobrze zadbać o swoje wspólnoty w obliczu zagrożeń.

Módl się, aby zabójstwo Marii pobudziło ludzi do zadawania pytań o Jezusa.

Za Open Doors

