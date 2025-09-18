Różne

Globalny spadek dzietności – większość regionów poniżej poziomu zastępowalności

18/09/2025Aktualizowane: 18/09/2025
Zdjęcie: Eszter Dévényi z Pixabay

Według najnowszej analizy Pew Research Center opartej na danych ONZ oraz OECD, współczynniki dzietności spadają we wszystkich regionach świata. W większości z nich liczba urodzeń jest już poniżej poziomu niezbędnego do utrzymania stabilnej populacji.

Kluczowe ustalenia raportu

*** Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na swój adres e-mail. ***
  • Poziom zastępowalności wynosi około 2,1 dziecka na kobietę – tylko wtedy liczba ludności pozostaje stabilna bez migracji.
  • Afryka jest jedynym regionem, w którym wskaźnik nadal pozostaje powyżej tego progu, choć tam również notuje się wyraźny spadek (z ok. 6,5 dzieci na kobietę w 1950 r. do prognozowanych 4,0 w 2025 r.).
  • Azja spadła z poziomu ok. 5,8 (1950) do ok. 1,9 (2025).
  • Ameryka Łacińska i Karaiby: z 5,8 do 1,8.
  • W krajach OECD średnia dzietność obniżyła się z 3,3 (1960) do zaledwie 1,5 (2022).

    Dlaczego to ważne?

Eksperci ostrzegają, że trwały spadek dzietności prowadzi do:

  • starzenia się społeczeństw i kurczenia się populacji,
  • problemów gospodarczych związanych z mniejszą liczbą pracowników i rosnącymi kosztami systemów emerytalnych,
  • potrzeby tworzenia skutecznych polityk prorodzinnych oraz większej otwartości na migrację.

Według prognoz ONZ, Afryka dopiero około 2090 roku spadnie poniżej poziomu zastępowalności, podczas gdy większość świata znajduje się tam już teraz.

Źródło opr.: Pew Research Center, ONZ, OECD

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

Tagi
18/09/2025Aktualizowane: 18/09/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Trudne życie chrześcijańskiej nauczycielki w muzułmańskiej szkole w Kenii

16/09/2025

Iranka i Żyd wspólnie odbudowują Izrael – niezwykła inicjatywa pojednania

14/09/2025
Oto bogowie twoi

Recenzja: Oto bogowie twoi – Christopher J.H. Wright

07/09/2025

Pastor ujawnia, co się wydarzyło, gdy dzielił się Ewangelią z Ozzym Osbournem

06/09/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button