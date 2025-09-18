Globalny spadek dzietności – większość regionów poniżej poziomu zastępowalności

Według najnowszej analizy Pew Research Center opartej na danych ONZ oraz OECD, współczynniki dzietności spadają we wszystkich regionach świata. W większości z nich liczba urodzeń jest już poniżej poziomu niezbędnego do utrzymania stabilnej populacji.

Kluczowe ustalenia raportu

Poziom zastępowalności wynosi około 2,1 dziecka na kobietę – tylko wtedy liczba ludności pozostaje stabilna bez migracji.

Afryka jest jedynym regionem, w którym wskaźnik nadal pozostaje powyżej tego progu, choć tam również notuje się wyraźny spadek (z ok. 6,5 dzieci na kobietę w 1950 r. do prognozowanych 4,0 w 2025 r.).

Azja spadła z poziomu ok. 5,8 (1950) do ok. 1,9 (2025).

Ameryka Łacińska i Karaiby: z 5,8 do 1,8.

W krajach OECD średnia dzietność obniżyła się z 3,3 (1960) do zaledwie 1,5 (2022).



Dlaczego to ważne?

Eksperci ostrzegają, że trwały spadek dzietności prowadzi do:

starzenia się społeczeństw i kurczenia się populacji,

problemów gospodarczych związanych z mniejszą liczbą pracowników i rosnącymi kosztami systemów emerytalnych,

potrzeby tworzenia skutecznych polityk prorodzinnych oraz większej otwartości na migrację.

Według prognoz ONZ, Afryka dopiero około 2090 roku spadnie poniżej poziomu zastępowalności, podczas gdy większość świata znajduje się tam już teraz.

Źródło opr.: Pew Research Center, ONZ, OECD