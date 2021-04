Globalny ruch modlitewny pomaga muzułmanom poznać prawdę o Jezusie

Gdy chrześcijanie modlą się za miliard muzułmanów na świecie w czasie świętego miesiąca islamu Ramadanu, CBN News spotkało się z autorem książek i badaczem, Davidem Garrisonem, który mówił o Bożym działaniu i potężnej fali muzułmanów przychodzących do Chrystusa przez ostatnie 30 lat.

David Garrison – Rozmowa w programie CBN

David jest dyrektorem naczelnym ewangelikalnej organizacji misyjnej Global Gates i autorem książki A Wind in the House of Islam: How God is Drawing Muslims Around the World (Wiatr w domu islamu: jak Bóg przyciąga muzułmanów na świecie).

Zaproszony do programu CBN „Christian World News”, Garrison mówił o swojej trzyletniej podróży po świecie islamu, w czasie której rozmawiał z ponad tysiącem wierzących pochodzenia muzułmańskiego.

„Odkryłem, że ten niezwykły, nagły przypływ i ruch w kierunku Jezusa Chrystusa, 28 lat temu zbiegł się z początkiem 30 Dni Modlitwy za Muzułmański Świat” – powiedział.

Garrison pokonał ponad 400 tysięcy kilometrów, badając ruchy, w których co najmniej tysiąc muzułmanów z jednej społeczności ochrzciło się w chrześcijańskiej wierze. Jednak nigdy nie łączył tego zjawiska z modlitwą, aż do czasu, gdy podzielił się swoimi odkryciami z Paulem Filidisem z World Christian Concern, który w 1993 roku uczestniczył w uruchamianiu 30 Dni Modlitwy za Muzułmański Świat.

„…chociaż muzułmanie mogą nie wiedzieć, że chrześcijanie się za nich modlą, Bóg wie i słucha”

„Wróciłem do domu, spotkałem się z moim przyjacielem Paulem i opowiedziałem mu o tych zmianach; że widzimy prawdopodobnie 84 procent wszystkich ruchów, jakie powstały kiedykolwiek w historii, i które powstały właśnie w ciągu ostatnich 30 lat” – mówi Garrison. „Wtedy Paul spojrzał na mnie i powiedział: 'David, właśnie wtedy zaczęliśmy 30 Dni Modlitwy za Muzułmański Świat'”.

Garrison dodaje, że chociaż muzułmanie mogą nie wiedzieć, że chrześcijanie się za nich modlą, Bóg wie i słucha.

„I tak jak obiecał, że nasze modlitwy burzą warownie, tak teraz otwierają serca i łączą nas jako chrześcijan z Bożym pragnieniem dla muzułmańskiego świata o poznaniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa” – zapewnia.

Global Gates przygotowało dla chrześcijan na świecie przewodnik modlitewny za muzułmanów; darmową kopię można ściągnąć ze strony globalgates.info/30days.

Autor: Steve Little

Źródło: CBN News

