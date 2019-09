Globalny raport prześladowań: „Chrześcijanie są najbardziej prześladowani …i ten trend przyspiesza”

WASZYNGTON. Prześladowania na tle religijnym nękają kraje na całym świecie i to problem, który się pogarsza. Raport opublikowany w tym roku przez Amerykańską Komisję ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (US Commission on International Religious Freedom – USCIRF) ukazuje wyraźny obraz największych sprawców prześladowań na świecie.

Birma, Republika Środkowej Afryki, Chiny, Erytrea, Iran, Nigeria, Korea Północna, Pakistan, Rosja, Arabia Saudyjska, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Wietnam to państwa, w których wierzący doświadczają najbardziej agresywnych i gwałtownych form prześladowań.

Gary Bauer, jeden z dziewięciu członków Komisji, szczególnie niepokoi się obecnością na tej liście Chin z powodu posiadanego przez nie wpływu.

„To rosnąca potęga. Jej gospodarka co roku rozwija się coraz bardziej, jej wojsko się rozrasta. Chiny mają światowe ambicje, a wszędzie tam, dokąd docierają, wnoszą ze sobą wartości prowadzące do prześladowań” – mówi Bauer w rozmowie z „CBN News”.

Wśród budzących niepokój tzw. „krajów drugiego szczebla” znajdują się: Afganistan, Azerbejdżan, Bahrajn, Kuba, Egipt, Indie, Indonezja, Irak, Kazachstan, Laos, Malezja oraz natowski sojusznik Stanów Zjednoczonych, Turcja.

O Turcji było głośno w międzynarodowych serwisach informacyjnych, gdy przez prawie dwa lata trzymała jako zakładnika amerykańskiego pastora Andrew Brunson’a, zanim zeszłej jesieni zwróciła mu wolność.

„Jedną z kwestii, na których Komisja naprawdę się skupia, jest nie tylko problem dopuszczania się przemocy przez rządy, ale też tolerowanie przez rządy dopuszczania się przemocy” – powiedziała w rozmowie z „CBN News” członkini USCIRF Anurima Bhargava po publikacji raportu.

Raport jest unikalny ze względu na to, że wszyscy członkowie USCIRF nie są obciążeni dyplomacją. W przeciwieństwie do wielu relacji Departamentu Stanu, ci obserwatorzy mogą swobodnie wyrażać swoje opinie.

„Jako komisja uważamy, że żadna osoba, bez względu rodzaj wyznania, nie powinna się bać w swoim domu modlitwy” – mówi członek Komisji, Tony Perkins.

Sytuacja jest szczególnie tragiczna dla chrześcijan w różnych miejscach świata.

„Chrześcijanie to najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie i ten trend przyspiesza” – mówi Bauer.

W raporcie, Komisja wzywa prezydenta Trumpa, by ustanowił specjalnego doradcę do spraw międzynarodowej wolności religijnej, nałożył sankcje na głównych sprawców prześladowań oraz przeznaczył pieniądze na wysiłki Departamentu Stanu, mające pomóc domom modlitwy chronić się przed atakami.

„Kościoły, które są łatwym celem, stały się celem terrorystów, dlatego uważamy, że nasz rząd mógłby wiele zdziałać przez nawiązanie współpracy z innymi rządami, by zapewnić szkolenie, które obejmowałoby funkcjonariuszy policji, organy ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przez same domy modlitwy” – mówi Perkins, który służył też w ochronie swojego kościoła.

Dla tak wielu ludzi na całym świecie, znalezienie tolerancji religijnej jest coraz częściej sprawą życia i śmierci.

Autor: Jennifer Wishon

Źródło: CBN News