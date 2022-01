George Wood, były lider Assemblies of God, umiera w wieku 80 lat

George Wood, były generalny superintendent Zborów Bożych USA (Assemblies of God – AG), zmarł w wieku 80 lat na nowotwór.

30 sierpnia 2021 roku, u Wooda zdiagnozowano raka przełyku w czwartym stadium. Poddano go chemioterapii i próbom klinicznego leczenia farmakologicznego, które przerwano po „katastrofalnych efektach ubocznych” – podała do wiadomości jego denominacja.

Według informacji AG, w pierwszej połowie stycznia Wood zachorował na niezwiązane z COVID zapalenie płuc i jego stan się pogorszył. Zmarł w środę 12 stycznia w otoczeniu rodziny.

Walka z rakiem

W całym okresie walki z rakiem, George Wood pozostawał dobrej myśli, podtrzymywany przez swoją wiarę. W listopadzie napisał na Facebooku: „Jeśli nie wyzdrowieję, to z pewnością nie z powodu braku wiary ani z mojej strony, ani ze strony ludzi, którzy się za mnie modlą”.

Wood przez 10 lat pełnił funkcję generalnego superintendenta Zborów Bożych USA, do czasu ustąpienia w 2017 roku w wieku 75 lat.

Za jego kadencji, amerykańska denominacja notowała stały wzrost liczebny, osiągając 3,2 miliona członków – przyrost z 2,86 miliona dziesięć lat wcześniej. Wzrosła też liczba kościołów AG USA, osiągając rekordowe 13.023 wspólnoty.

Funkcję Wooda przejął Doug Clay, który nazwał go „człowiekiem Słowa”, budowniczym mostów i zielonoświątkowym mężem stanu, szanowanym przez chrześcijańskich liderów różnych denominacji.

„Miał fantastyczny intelekt, ale nigdy na tym nie polegał kosztem prowadzenia przez Ducha” – powiedział Clay.

„Miał niezwykłą zdolność otwierania drzwi dla młodych ludzi, kobiet i mniejszości etnicznych, zapewniając im znaczące miejsce przy stole”.

„To główna siła naszego wzrostu na każdym z tych obszarów. Był nieocenionym mentorem w moim życiu. Każdą przywódczą decyzję, jaką podejmował, zawsze przetwarzał przez Pismo”.

„Jeszcze bardziej rozwinął moją miłość do Biblii. Jego kwalifikacje prawne dały mu wyjątkową perspektywę, by z biblijną jasnością odnosić się do problemów kulturowych”.

George Wood zostawił żonę Jewel, z którą był w związku małżeńskim przez 56 lat, syna George’a Paula Wooda, redaktora naczelnego magazynu AG „Influence”, i córkę Evangeline Hope Zorehkey.

Autor: Jennifer Lee

Źródło: Christian Today