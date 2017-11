Generation J – Secret Place

Generation J to rodzinny zespół, który wyróżnia niezwykle głęboki poziom komunikacji muzycznej między artystami, co zdarza się naprawdę rzadko – nawet wśród muzyków chrześcijańskich. Grupa składa się z 4 kuzynów (dwóch par bliźniąt), którą pod względem warsztatowym można porównać do Everly Brothers albo Jackson 5.

Generation J tworzą

Aaron, Pierre, Adrienne i Leslie Sanders.

Talent Generation J widać już było w debiutanckim albumie „Secret Place” wydanym 13 czerwca 2004 roku.

Każdy ich utwór jest kombinacją smooth R&B, dancehall reggae, popu i hip-hopu. Płyta zawiera 10 prostych i dobrze zaśpiewanych utworów, których treści skupiają się w głównej mierze na oddaniu czci Bogu:

1. Goin’ Up Yonder/Get Ready Medley

2. I Give You My All

3. Intercessory Prayer

4. Dance

5. Take It by Force

6. Secret Place

7. Worship Medley

8. Jesus Loves Me Medley

9. Glory

10. Justified

Różnorodność melodyczna każdej piosenki sprawia, że album grupy Generation J trafia w gusta i starszych i młodszych fanów muzyki gospel. Jako ciekawostkę dodam, że przy płycie pracowały 22 osoby, łącznie z muzykami, fotografem i montażystą. Czas trwania wszystkich utworów to 44 minuty.

RK