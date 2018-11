Problemy są nieodłączną częścią życia. Nierozwiązane – mogą nas przytłoczyć i zdominować, spychając w błędną spiralę negatywizmu.

Być może szukasz skutecznego rozwiązania problemu w takiej dziedzinie, jak:

zranienia emocjonalne

problemy z nadwagą

problemy małżeńskie

nałogi i uzależnienia

obsesje i poczucie winy

problemy zawodowe

złe nawyki

trudności w znalezieniu partnera

problemy w relacjach.

Doświadczenia, które dr Townsend zdobył w zawodzie psychologa i trenera biznesu, nauczyły go, że życie nie zawsze układa się doskonale. Proste podejście do rozwiązywania problemów przedstawione w tej książce może radykalnie poprawić sytuację. Bóg nie pozostawił nas, byśmy samotnie zmagali się z życiem.

Jest nadzieja. Rozwiązania są w zasięgu ręki.

Wydanie: I, 2011

Oprawa: miękka

Liczba stron: 120

Format: 14x21cm

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia

O Autorze

Dr John Townsend jest psychologiem, mówcą i trenerem biznesu oraz autorem i współautorem ponad 20 książek. Prowadzi program radiowy New Life Live [Nowe życie – na żywo]. Razem z rodziną mieszka w południowej Kalifornii, USA.

Autor bestsellerów Sztuka mówienia NIE oraz Granice w życiu nastolatków.

Spis treści książki „Gdy pojawi się problem”:

Wstęp Problem z problemami

Krok 1 Nazwij swoje uczucia

Krok 2 Otocz się właściwymi ludźmi

Krok 3 Wzmocnij granice

Krok 4 Uwolnij się od strachu

Krok 5 Weź odpowiedzialność za to, co zależy od ciebie

Krok 6 Stwórz plan z jasnymi kryteriami oceny

Krok 7 Rób to, co trzeba

Zakończenie I co mam teraz zrobić?