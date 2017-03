Co robić, gdy masz za dużo do zrobienia

Czy jesteś już zmęczony nakłanianiem ciebie do wydajniejszej pracy – w tych samych wciąż warunkach

– przez płatnych konsultantów lub, co gorsza, przez własnego szefa? Masz szczęście. Laura Stack wie, że twoja lista zadań jest przepełniona do granic możliwości, ukazuje więc, jak osiągać więcej mniejszym nakładem pracy. Tak, dobrze zrozumiałeś. Nowatorski system organizacji czasu Laury Stack pozwoli ci osiągać więcej mniejszym nakładem pracy.

Wdrażanie krok po kroku przedstawionej przez autorkę Formuły Produktywnego Toku Pracy pozwoli ci zorganizować życie wokół zadań, które naprawdę się liczą – tych o zasadniczym znaczeniu – oraz skutecznie pozbywać się wszystkich innych. Dziesiątki praktycznych metod opisanych w tej książce pomogą ci zmniejszyć przeciążenie pracą, wyeliminować zakłócenia i czynniki rozpraszające uwagę oraz usunąć przyczyny nieefektywności. Skrócisz swoje listy spraw do załatwienia i oszczędzisz czas – w wymiarze dziewięćdziesięciu minut dziennie

– dzięki czemu poprawisz radykalnie efekty pracy i zachowasz zdrowie psychiczne.

Fragment książki: Co robić, gdy masz za dużo do zrobienia

Mówiąc szczerze, zwiększanie ilości pracy nie zawsze daje dobre efekty. Co zrobiłoby na twoim szefie większe wrażenie: wykonanie w ciągu jednego dnia trzydziestu siedmiu mało istotnych zadań, czy wykonanie siedmiu prac o doniosłym znaczeniu dla firmy? Czy ktoś, kto pracuje osiem godzin dziennie, może być bardziej wydajny od siedzącego w pracy dwanaście godzin? Odpowiedzi są znane. Liczą się rezultaty, a nie odfajkowane sprawy i godziny spędzone za biurkiem. Zapracowanie nie musi być równoznaczne z efektywnością. Nikogo naprawdę nie interesuje, ile godzin przebywałeś w miejscu pracy i czy zaznaczyłeś jako wykonane wszystkie pozycje z jakiejś długiej listy zadań. Istotne jest to, co potrafisz wyprodukować, oraz jaką wartość mają rezultaty twoich starań.

Napisałam tę książkę, by pomóc w uzyskiwaniu rezultatów znaczących, a nie liczniejszych. Zdaję sobie też sprawę z ironii związanej z dodawaniem kolejnej takiej książki do wielkiej kolekcji już istniejących. Jej lektura zajmie trochę czasu, lecz wdrażanie rzeczy wartościowych zawsze go pochłania, zachęcam więc do jego zainwestowania, by móc w przyszłości wiele czasu zaoszczędzić.

Skupimy uwagę na zwiększaniu osiągnięć z jednoczesnym zmniejszaniem nakładu czasu i pracy, stąd podtytuł: Mniej zadań, lepsze wyniki i 90 minut dla siebie.

BRUTALNA RZECZYWISTOŚĆ

Praca w zbyt dużym dziennym wymiarze godzin jest nieproduktywna, ponieważ skutkuje zmniejszoną wydajnością. Wyniki licznych badań wielokrotnie udowodniły, że sześćdziesięciogodzinny tydzień pracy zmniejsza wydajność średnio o 25% . Wydajność maleje ze wzrostem liczby godzin pracy, gdyż wyczerpanie stopniowo upośledza zdolność oceny i jakość działania. W rezultacie korzyści maleją mimo najlepszych intencji pracownika. Posuwając się za daleko, doprowadzasz do tego, że nawyki przepracowywania się pogarszają bilans firmy zamiast go poprawiać. Efekt jest więc zaprzeczeniem intencji osób pragnących się „wykazać”.

Jaki stąd wniosek? Nie jesteś robotem. Zbyt wiele godzin pracy prowadzi do fizycznego i psychicznego zmęczenia, a w konsekwencji do spowolnienia działań, zwiększenia liczby błędów i straty czasu. Może być również przyczyną depresji, która, jeśli nie jest leczona, wymyka się spod kontroli, co często się zdarza, gdy dotknięta nią osoba jest zbyt zajęta, by się w porę o siebie zatroszczyć. Depresja, sama w sobie będąca wystarczającym nieszczęściem, dodatkowo obniża wskaźniki produktywności.

O autorce:

LAURA STACK jest prezeską firmy The Productivity Pro, Inc., przewodniczącą Narodowego Stowarzyszenia Mówców oraz popularnym wykładowcą w dziedzinach podnoszenia efektywności pracy i osobistej wydajności oraz zarządzania czasem. Jest autorką czterech wcześniejszych książek, m.in. Leave the Office Earlier (Wychodź z biura wcześniej).

