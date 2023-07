Gabby Barrett: „Jezus tak wiele zrobił w moim życiu”

Gabby Barrett to jedna z muzycznych gwiazd. 17-krotna zdobywczyni platynowej płyty mówi teraz o wydaniu chrześcijańskiego albumu. A to dlatego, że Jezus działa w jej życiu.

Gabby Barrett (23 l.) jest dobrze przyjmowana: piosenkarka country osiągnęła już status platynowej płyty 17 razy. Ostatnio razem z Coltonem Dixonem nagrała utwór „Build a Boat”.

Gabby Barrett wspomina: „Uwielbiałam tę piosenkę jeszcze zanim Colton Dixon zgłosił się, by ją razem nagrać. Usłyszałam piosenkę w radio i pobrałam ją na swój telefon”.

Trzy dni później skontaktował się z nią Colton Dixon i poprosił o wspólne nagranie tej samej piosenki. „Naprawdę chciałam w tym uczestniczyć” (Tak brzmi wspólna wersja )

„On ukształtował moje życie”

„Miałam około 18 lat, kiedy zaczęłam czytać i naprawdę studiować Biblię” — wspomina Gabby Barrett. „Jestem wdzięczna Panu Jezusowi, że w ciągu ostatnich kilku lat tak bardzo mi błogosławił”. Odkąd Barrett pojawiła się w utworze Coltona Dixona, rozważała nagranie chrześcijańskiego albumu.

„Jezus wiele uczynił w moim życiu i ukształtował je”, mówi piosenkarka. „W ciągu ostatnich kilku lat wiele doświadczyłam w krótkim czasie i widzę, jak On mi błogosławi, gdy podążam za Nim i jestem posłuszna Jego słowu najlepiej, jak potrafię. Chcę dzielić się przesłaniem z innymi ludźmi i pokazywać im miłość Boga. Posłał swojego Syna, aby umarł za nas i zmartwychwstał”. Ma nadzieję, że takim albumem doda odwagi wielu ludziom.

Niezapomniany czas

Colton Dixon opisał czas spędzony z Gabby Barrett jako niezapomniany. „Jestem dumny z postawy Gabby na krajowym rynku country. Jasno mówi o swojej wierze i myślę, że to jest świetne. Graliśmy razem okrojoną wersję tej piosenki na koncercie w radio country w Nashville. To było po prostu fajne. Po prostu czułeś obecność Boga, nawet w środku tego koncertu w radiu country, ona po prostu to niesie ze sobą”.

Data: 5 lipca 2023 r.

Autor: Daniel Gerber

Źródło: Jesus.ch / Christian Headlines / Movieguide