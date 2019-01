Franklin Graham zablokowany przez Facebook za swoją biblijną „mowę nienawiści”

Ewangelista Franklin Graham ujawnił, że Facebook ostatnio zawiesił jego konto z powodu zajęcia stanowiska w kwestii swoich biblijnych przekonań.

Tymczasowy zakaz wypowiedzi trwał 24 godziny i choć już sama cenzura jest dość szokująca, zaskakuje też i to, że zakaz działał wstecz, jako następstwo komentarza, wygłoszonego przez Franklina dwa lata temu.

„Cóż, teraz już wiemy. Facebook ma tajny kodeks, aby kontrolować treść umieszczanych wpisów. W zeszłym tygodniu dostałem 24-godzinny zakaz wypowiadania się na Facebook’u. Dlaczego? Z powodu wpisu z 2016 roku na temat uchwalonej w Karolinie Płn. ustawy House Bill 2 (ustawa łazienkowa)” – wyjaśnił Graham w weekendowym wpisie.

Zawieszenie nasuwa poważne pytania, a krytycy zastanawiają się, co będzie dalej, skoro Facebook jest skłonny zablokować jednego z najbardziej znaczących przywódców chrześcijańskich na świecie?

Zdumiewające oświadczenie Franklina potwierdza też ciągłe doniesienia o cenzurze chrześcijańskich przekonań, dokonywanej przez innych gigantów mediów społecznościowych oraz przez firmy technologiczne, które kontrolują ogromną część komunikacji i interakcji w dzisiejszym świecie – firmy takie jak Google, Twitter i Apple.

W wywiadzie dla „Charlotte Observer”, rzecznik Facebook’a przyznał, że Graham faktycznie został ukarany za swój wpis. I choć obecnie rzecznik przeprasza za ocenzurowanie Grahama, jest jasne, że pewna część 15-tysięcznego zespołu agentów Facebook’a, czuwających nad treścią wpisów, może dowolnie cenzurować konserwatywnych chrześcijan.

Graham potępia fakt, że jego biblijne komentarze uznano za „mowę nienawiści”.

„Facebook stwierdził, że mój wpis był sprzeczny z jego ‘społecznościowymi standardami dotyczącymi mowy nienawiści’. Facebook próbuje definiować prawdę. W pewnym filmie sprzed kilku lat była taka postać, która powiedziała: ‘Prawdą jest to, co ja mówię, że nią jest!’. Właśnie to próbuje robić Facebook. Tworzy zasady i zmienia zasady” – powiedział Graham.

Dodaje jednak, że Boża prawda zawsze będzie jedyną prawdą. „Prawda to prawda” – powiedział Graham. „Bóg ustalił zasady, a Jego Słowo jest prawdą. Faktycznie, Facebook cenzoruje wolność wypowiedzi. Swobodna wymiana myśli to część naszego narodowego DNA”.

Ten śmiało wyrażający opinie, chrześcijański lider, nie wycofuje się nawet po zawieszeniu. Gdy tylko jego konto zostało ponownie aktywowane, napisał: „Skoro w zeszłym tygodniu Facebook sprzeciwił się wpisowi z 2016 roku, skopiuję go tutaj, byście mogli sami przeczytać. Widzicie tu jakąś mowę nienawiści?”:

„9 kwietnia 2016 roku— Bruce Springsteen, wieloletni działacz w obronie praw gejów, odwołał swój koncert w Karolinie Płn. Mówi, że prawo tego stanu, oznaczone jako #HB2, mające zapobiegać korzystaniu przez mężczyzn z damskich toalet i przebieralni, zmierza ‘z powrotem, zamiast iść naprzód’. Cóż, szczerze mówiąc, powinniśmy pójść z powrotem! Powinniśmy wrócić do Boga. Wrócić do szanowania i honorowania Jego przykazań. Wrócić do zdrowego rozsądku. Panie Springsteen, naród przyjmujący grzech i kłaniający się u stóp bezbożnego sekularyzmu i politycznej poprawności nie idzie z postępem. Jestem wdzięczny, że Karolina Płn. ma gubernatora, Pat’a McCrory, i wicegubernatora, Dan’a Forest’a, oraz ustawodawców, którzy na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo naszych kobiet i dzieci! HB2 chroni bezpieczeństwo i prywatność kobiet i dzieci oraz zabezpiecza prawa człowieka milionów wierzących obywateli tego stanu”.

Gdy Facebook umieścił przeprosiny, Graham także przyjął je na Facebook’u.

Benjamin Gill

źródło: CBN News