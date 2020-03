Franklin Graham pozywa kolejne ośrodki konferencyjne z powodu zerwania kontraktów

Ewangelista Franklin Graham podjął kroki prawne przeciwko kolejnym dwóm ośrodkom konferencyjnym, które odwołały jego wystąpienia, zaplanowane w ramach majowej trasy ewangelizacyjnej po Wielkiej Brytanii – informuje rzecznik Billy Graham Evengelistic Association. Przyczyną odwołania są biblijne poglądy Grahama na homoseksualizm.

Według relacji „Christian Today”, po wszczęciu procedur prawnych przeciwko Scottish Event Campus z Glasgow, BGEA niedawno pozwało FlyDSA Arena z Sheffield i ICC Wales z Newport w południowej Walii.

Scottish Event Campus, właściciel Galsgow Hydro, otrzymał czas do czwartku 27 lutego, by wyjaśnić powód odwołania zaplanowanej na 30 maja konferencji Grahama, pierwszego spotkania na jego trasie. Tymczasem, rzecznik BGEA poinformował, że liderzy SEC „zamierzają sprzeciwić się wystąpieniu Billy Graham Evangelistic Association o sądową rekompensatę, i zgodnie z otrzymaną radą, dostaną kolejne siedem dni na złożenie konkretnej odpowiedzi” – relacjonuje „The Herald of Scotland”.

Kierowane przez Grahama BGEA będzie „kontynuować próby wypracowania rozwiązania, które pozwoli Graham Tour U.K. odbyć się w SSE Hydro tak jak zaplanowano” – dodał rzecznik.

Wszystkie osiem ośrodków konferencyjnych, zarezerwowanych przez BGEA na brytyjskiej trasie Grahama, wycofało się z umów, podobno w wyniku nacisku ze strony aktywistów LGBT.

Rzecznik Grahama powiedział, że zerwanie umów ma „alarmujące” konsekwencje dla wolności słowa i wolności religijnej.

„BGEA utrzymuje stanowisko, że w ciągu prawie 70 lat publicznej służby ewangelizacyjnej, nie było żadnych dowodów na to, że którekolwiek wydarzenie z udziałem Franklina Grahama kiedykolwiek stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub zakłóciło porządek publiczny” – oświadczył rzecznik.

„Działania podjęte przez ośrodki konferencyjne oraz tych, którzy odpowiadają za ich publiczne odstąpienie od umów, są wyraźnymi wysiłkami w celu odsunięcia decydentów od BGEA, Franklina Grahama i innych chrześcijan, którzy posiadają podobne przekonania” – mówił dalej. „Nie ma wątpliwości, że doszło do tego pod wpływem nacisku ze strony grup o przeciwnych poglądach, które przejawiły stosunkowo przewidywalny schemat nękania i zastraszania tych, którzy robią interesy z BGEA”.

Rzecznik dodał: „Ten brak poszanowania zasad działania w dobrej wierze i uczciwego postępowania, oparty na samej sugestii, że czyjeś szczere poglądy religijne lub twierdzenia są ‚nienawistne’ lub doprowadzą do zakłócenia porządku publicznego, powinien być głęboko niepokojący dla każdego, kto autentycznie troszczy się o różnorodność, włączenie i tolerancję, nie mówiąc o wolności słowa i swobodnym praktykowaniu przekonań religijnych „.

W wywiadzie dla mediów udzielonym pod koniec lutego, Graham przyznał, że zerwanie kontraktów jest dla niego zaskoczeniem.

„Jestem zaskoczony (…) Nie przyjeżdżam, by przemawiać przeciwko komukolwiek, i nie wymieniam żadnych grup społecznych” – oznajmił syn nieżyjącego już ewangelisty Billy’ego Grahama w wywiadzie dla brytyjskiej gazety „Christian Today”. „Przyjeżdżam, by powiedzieć ludziom, jak mogą mieć relację z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa”.

Graham powiedział też, że najbardziej niepokoi go tłumienie wolności słowa kościołów.

„(…) Jeśli nie staniemy w obronie prawa do wolności słowa i wolności religijnej, wiele kościołów w tym kraju, które spotykają się publicznie, będzie zagrożonych” – ostrzegł. „Mogą być wyrzucone, mogą być zmuszone pójść gdzie indziej tylko z powodu swojej wiary”.

„Nie złamaliśmy żadnych praw i uważam, że powinniśmy rozwiązać tę kwestię ze względu na kościół, by go ochronić” – powiedział Graham odnośnie do możliwości podjęcia czynności prawnych.

Ewangelista już nie pierwszy raz spotyka się ze sprzeciwem ze strony grup LGBT. W 2018 roku, po protestach środowisk LGBT, z autobusów zdjęto reklamy promujące jego festiwal ewangelizacyjny.

Graham jest przekonany, że potrzeba głoszenia Ewangelii w Wielkiej Brytanii jest „większa niż kiedykolwiek”.

Chce, by ludzie „wiedzieli, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, a nasze grzechy oddzielają nas od Boga”.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post