Francja: skauci wykluczeni z przedsynodalnej debaty o młodzieży

Katoliccy skauci we Francji są zaskoczeni, że wyłączono ich z przedsynodalnej debaty o młodzieży. Wśród francuskich delegatów na przedsynodalne spotkanie młodych w Rzymie nie znalazł się ani jeden przedstawiciel środowisk harcerskich.

Jest to tym bardziej rażące, że wszystkie wyniki przedsynodalnej ankiety we francuskich diecezjach zgodnie wskazywały, że skauting to jedyny sprawdzony i dobrze funkcjonujący dziś model duszpasterstwa młodzieży we Francji. Oświadczenie katolickich skautów wyraża też konsternację wobec faktu, że wśród delegatów francuskiego Kościoła na „synod młodych” znalazł się przedstawiciel kontrowersyjnego Wiejskiego Ruchu Młodzieży Chrześcijańskiej, który uznaje aborcję za podstawowe prawo człowieka.

za Rad. Watykanskie