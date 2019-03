Francis Chan do pastorów: Przestańcie tworzyć kościoły przypominające „baseny ze sztucznymi falami”

W zeszłym tygodniu ewangelista Francis Chan powiedział pastorom, że powinni odłożyć na bok swoją własną wizję i pozwolić Jezusowi prowadzić ich kościoły.

Jak mówi the Christian Post, we wtorek, podczas konferencji Exponential, Chan przemawiał w kościele First Baptist w Orlando.

– Zdaję sobie sprawę, że często postępuję tak, jakby to nie On był głową kościoła – przyznał Chan. – Nie zachowuję się tak, jakbym był tylko ramieniem. Nie zawsze też pytam pokornie: „Boże, jesteś głową kościoła, co chcesz, żebym zrobił?” Ramię przecież nie robi nic, dopóki głowa mu czegoś nie nakaże.

– Jeśli ta głowa chciałaby założyć kościół, jeśli pragnęłaby, aby on przetrwał, Boże, stworzę coś, czego ta głowa chce. Coś, co będzie mi się podobało i czym będę się cieszył. Boże, potrzebuję Cię jako głowy kościoła.

Potrzebujemy, żebyś był głową kościoła – mówił.

Ewangelista ostrzegał przed niebezpieczeństwem upodabniania kościołów do „basenów ze sztucznymi falami” w parkach wodnych – może i są fajne, ale jak bardzo różnią się od prawdziwego surfowania!

– Mogę stworzyć falę. Mogę stworzyć falę rozpoczynającą się o 9.20, mogę też sprawić, że o 9.30 będzie najwyższa. O 9.50 opadnie, tak, żebyśmy zdążyli odebrać dzieciaki z kącika zabaw. Mogę stworzyć falę, na której wszyscy będą się świetnie bawić, a po rozejściu się mówić „wow, Bóg tam był!” Eh, myślę, że w tym tygodniu to jednak działał człowiek – wyjaśniał Chan.

– Dopóki zgadzamy się na ten basen ze sztucznymi falami i tworzenie tych chwil ekscytacji, nie będziemy mogli dostrzec tego, co możemy zobaczyć w Biblii.

Chan, założyciel wielu kościołów i znany na całym świecie pastor, często krytycznie patrzy na sposób, w jaki nowoczesne kościoły traktują Ewangelię.

W zeszłym roku opublikował dokument, który stał się częścią jego serii filmów „Listy do Kościoła” na YouTube i zwracał chrześcijanom uwagę na ich „konsumpcyjną” mentalność.

– Jeden z naszych starszych nazwał to pastorskim nadużyciem… Bo my naprawdę niszczymy ludzi, nastawiając ich na konsumpcję. Powinniśmy przecież nastawiać ich na służbę – mówi Chan w dokumencie. – Nie przychodzimy, by nam służono. Służymy i oddajemy swoje życia jako okup za wielu. To jest samo sedno naszego zrozumienia, co to znaczy iść za Jezusem Chrystusem. A my doprowadziliśmy do złego skrzywienia.

Chan wierzy, że kościół może się zmienić poprzez pokutę i oddawanie chwały Bogu.

– Wiecie, możemy się zmienić… Musimy oddać Bogu chwałę, na jaką zasługuje i musimy zgodzić się na przecierpienie tego, co mamy przecierpieć, aby odejść od grzechu, aby ogłosić Jezusa Panem i Zbawicielem, ponieważ wierzymy w to, w co wierzyli apostołowie – że Jezus wstał z martwych – naciskał.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News