Forrest Frank wydaje album Child Of God II (Back To Back)

Forrest Frank, nominowany do GRAMMY i wielokrotnie nagradzany artysta, wydał kilka dni album „CHILD OF GOD II (BACK TO BACK) DELUXE”.

Po premierze w maju ubiegłego roku, podstawowa wersja „CHILD OF GOD II” zadebiutowała na pierwszym miejscu zestawienia Billboard Top Christian Albums oraz na 12. miejscu ogólnego rankingu Billboard 200. Wersja deluxe, dostępna już we wszystkich serwisach streamingowych, a także w przedsprzedaży na CD i winylu, zawiera 26 utworów – wszystkie 20 piosenek z oryginalnej płyty oraz najnowsze viralowe single: „THE ROCK” z CROWDEREM, „LEMONADE” z THE FIGS, „SELAH” i „GOD’S GOT MY BACK”. Łączna liczba odtworzeń tych czterech utworów przekroczyła już 40 milionów streamów i 50 tysięcy filmów stworzonych przez użytkowników TikToka.

Inspiracją dla nowych utworów stał się poważny wypadek podczas jazdy na deskorolce, w wyniku którego Forrest Frank doznał licznych złamań kręgosłupa. Artysta przeszedł jednak szybki proces rekonwalescencji, o czym opowiadał fanom w mediach społecznościowych.

Wkrótce po tym, jak podzielił się swoją historią, artysta Cory Asbury zażartował z jego kontuzji, tworząc parodię związaną z własną wazektomią. Forrest Frank otwarcie przyznał, że żart dotknął go osobiście, nazywając ten moment „prawdopodobnie najbardziej traumatycznym w jego życiu”. Asbury publicznie przeprosił i usunął wideo, a obaj artyści porozumieli się telefonicznie, zamieniając internetowe nieporozumienie w lekcję przebaczenia i wzajemnego zrozumienia. Owocem tej rozmowy był wspólnie napisany utwór „Misunderstood”, który trafił na najnowszą edycję albumu.

Forrest Frank świętuje również sukces singla „YOUR WAY’S BETTER”, który dotarł do 3. miejsca na wszystkich czterech głównych chrześcijańskich listach radiowych: Mediabase Christian Audience, Christian AC oraz Billboard Christian Airplay i Christian AC. Obecnie utwór grają aż 96 stacje radiowe. Kolejny singiel, „LEMONADE”, został dodany do playlisty 24 stacji w ciągu trzech tygodni – wiele z nich od razu włączyło go do intensywnej rotacji. Obecnie znajduje się on na 33. miejscu zestawień Mediabase Christian AC oraz Billboard Christian AC. Liczba tygodniowych odsłuchań w radiu wzrosła u Franka z 7,3 mln w kwietniu 2025 roku do 15 mln we wrześniu.

Równolegle z rosnącą popularnością – jego liczba miesięcznych słuchaczy w YouTube Music przewyższyła nawet wyniki DRAKE’A – Forrest Frank zdobył aż siedem nominacji do nagród GMA Dove Awards. Wśród nich znalazły się m.in. nominacje dla Artysty Roku i Autora Piosenek Roku. Utwory „GOOD DAY” oraz „UP!” zostały nominowane do Piosenki Roku, a sam album „CHILD OF GOD” oraz viralowy hit „YOUR WAY’S BETTER” wyróżniono w kategorii Pop/Contemporary Album i Song of the Year. Dodatkowo, utwór „HEAVEN ON THIS EARTH” (feat. Torey D’Shaun) przyniósł mu nominację w kategorii Rap/Hip Hop Recorded Song of the Year.

Źródło: TCB