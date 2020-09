For KING & COUNTRY zapowiada album „A Drummer Boy Christmas”

Czterokrotnie nagradzany nagrodą GRAMMY, australijski duet i Curb (Mike Curb przyp. red) artysta nagrywający dla for KING & COUNTRY ogłaszają swój pierwszy w historii długogrający album świąteczny – „A Drummer Boy Christmas”, który ukaże się 30 października.

Joel i Luke Smallbone – bracia tworzący for KING & COUNTRY rozpamiętują: „Cud Bożego Narodzenia urzekł nas dawno temu i jest trwale wpleciony w DNA zespołu. Uznaliśmy, że jest to niedoskonale doskonały czas, aby zrobić nasz mały krok ku podzieleniu się historią odkupienia, które Boże Narodzenie oferuje nam wszystkim. Upieczcie więc te czekoladowe ciasteczka, zróbcie gorącą czekoladkę, rozpalcie ten przytulny ogień i pozwólcie nam zabrać Was w 44-minutową i 49-sekundową muzyczną podróż świąteczną, aby uczcić najwspanialszą historię, jaką świat kiedykolwiek widział!”

A Drummer Boy Christmas

Album wywodzi się z koncepcji, która narodziła się już w pobliżu początków zespołu, podczas prób do świątecznej trasy koncertowej, która rozbudziła muzyczną wyobraźnię Joela i Lukasa Smallbone. Producentem wykonawczym jest laureat Grammy, a zarazem muzyk oraz producent Aqualung (Matt Hales) a całość zaaranżował orkiestrowo Davide Rossi, kompozytor i skrzypek znany ze współpracy z Coldplay. „A Drummer Boy Christmas” zawiera 13 utworów, w tym dwa oryginalne utwory bożonarodzeniowe – „Heavenly Hosts” oraz poruszającą emocjonalnie balladę pokazującą perspektywę Józefa „A Carol of Joseph”. A Drummer Boy Christmas został wyprodukowany przez Tedda T. i for KING & COUNTRY, a koproducentem został Benjamin Backus.

Z ich najnowszym wielotygodniowym hitem nr. 1, „TOGETHER” (z udziałem Kirka Franklina i Tori Kelly), który wspiął się do Top 25 na popularnej liście Hot AC, duet ma o wiele więcej ekscytujących wieści do przekazania. For KING & COUNTRY świętuje wyjątkowe wyróżnienie w postaci JEDNEGO MILIARDA odsłuchań. Od 2012 roku for KING & COUNTRY zgarnęło siedem przebojów nr 1 (mnóstwo to wielotygodniowe przeboje nr 1 na wielu listach przebojów), cztery zdobyte GRAMMY, platynowy singiel, wysokoenergetyczne występy w telewizji krajowej oraz wyprzedane koncerty na całym świecie.

Podczas ABC CMA Christmas (Country Music Association) w 2019 roku, for KING & COUNTRY otrzymali owacje na stojąco podczas ich wyjątkowego wykonania „Little Drummer Boy”.

By wczuć się w atmosferę świątecznego ducha oraz zobaczyć, co będzie się działo na albumie „A Drummer Boy Christmas” duetu for KING & COUNTRY, zapraszamy do zapoznania się z ich występem na żywo poniżej.

Źródło: The Christian Beat

Podobne

for KING & COUNTRY i „Together” (R3HAB Remix)