For KING + COUNTRY rozpoczyna nowy sezon utworem „World On Fire”

3 października, czterokrotni laureaci nagrody GRAMMY, duet for KING + COUNTRY wydający pod szyldem Curb Records, zaprezentowali swój najnowszy singiel „World on Fire” z gościnnym udziałem Taylor Hill.

Po roku przerwy od koncertowania, bracia Joel i Luke Smallbone ogłaszają wejście w – jak to określają – „nowy etap pasji i celu”. Znani z filmowego brzmienia i poruszających historii, podkreślają, że „World on Fire” to coś więcej niż tylko utwór — to wezwanie, by żyć pełnią życia, rozpalonym ogniem Bożej obecności.

Singiel zapowiada nadchodzący album duetu, którego premiera planowana jest na 2026 rok. Będzie to odważny rozdział w ich karierze, nawiązujący do sukcesu ich albumu, który trafił do Top 10 listy Billboard, zdobył nagrodę Dove oraz do filmu fabularnego UNSUNG HERO, wyprodukowanego przez wytwórnię Lionsgate.

— To był dla nas wszystkich wyjątkowy rok, prawda? — mówią Joel i Luke Smallbone. — Dla nas był to czas twórczego resetu, spędzania chwil z rodziną, modlitwy, przewartościowania i pozwolenia Bogu, by tchnął w nasze serca nową wizję. Z tego oczyszczenia zrodziła się świeża jasność i pasja. „World on Fire” to hymn radości i nadziei, osadzony w rytmach świata — zapowiedź całkiem nowej ery. 3 października to dopiero początek, a my nie możemy się doczekać, by wspólnie z Wami wyruszyć w tę radosną podróż.

Z 13 przebojami nr 1 na koncie, ponad 3 miliardami odsłuchań w streamingu i społecznością przekraczającą 6 milionów obserwujących, for KING + COUNTRY ugruntowali swoją pozycję jako jeden z najbardziej wpływowych duetów muzycznych. Ogłoszenie singla zbiega się z przygotowaniami do ich powrotu na scenę — już w grudniu wystąpią podczas limitowanej serii koncertów „A Drummer Boy Christmas”, które będą ich jedynymi występami na żywo w 2025 roku.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: TCB