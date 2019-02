For Always: The Best of Cece Winans

Priscilla „CeCe” Marie Winans Love (ur. 08.10.1964) to amerykańska piosenkarka muzyki gospel, zdobywczyni 10 Nagród Grammy (do 21 była nominowana), 20 Nagród Dove, 7 Nagród Stellar jak i bardzo licznych nominacji. CeCe Winans sprzedała ponad 12 milionów płyt i jest najbardziej utytułowaną artystka w przemyśle muzyki gospel.

Cece Winans urodziła się jako ósme z dziesięciorga dzieci w jej domu rodzinnym a zarazem najstarsza z trójki sióstr. Karierę solową rozpoczęła od płyty „Alone In His Presence” (1995), która prócz platyny przyniosła jej także Nagrodę Grammy i 2 Nagrody Dove.

Kolejna płyta to z kolei

płyta złota (Everlasting Love,1998) i płyta świąteczna, która ukazała się jeszcze tego samego roku. (His Gift). Już rok później Winans uruchomiła swoją własną firmę nagraniową i wydała pierwszy album „Alabaster Box” (1999) pod własną marką. Rok 2001 to płyta pod nazwą „CeCe Winans”. Potem nastąpiła dwuletnia przerwa w nagrywaniach i wydawaniach płyt a powrót nastąpił wraz z „Throne Room”, która przerodziła się w trasę koncertową z grupą „Anointed”. Niestety trasa została przerwana i zakończona dopiero w roku 2005 z powodu choroby i hospitalizacji artystki.

W roku zakończenia trasy ukazała się 7 płyta „Purified”, która była produkcją niemalże rodzinną; CeCe Winans współpracowała tutaj ze swoim siostrzeńcem, przy pisaniu tekstów piosenek pomagał jej syn Alvin III i młodsza siostra. Znaczącym w jej karierze był singiel „Waiting To Exhale”, w którym wystąpiła w duecie z Whitney Houston. Obie artystki przyjaźniły się a Winans była nawet matką chrzestną córki Whitney, Bobbi Kristiny. Singiel podbił listy przebojów i szybko pokrył się złotem. Ósma płyta „Thy Kingdom Come” to rok 2008 a dziewiąta „Still” to owoc współpracy brat – siostra (BeBe & CeCe, 2009).

Płyta „For Always, The Best of Cece Winans” ukazała się jako dziesiąta i jak dotąd ostania z dyskografii artystki.

Na płycie:

More

Well, All Right

More Than What I Wanted

Alabaster Box

I Surrender All

Waging War

For Always

Hallelujah Praise – The Highest Praise

Pray (Ken Lewis Mix)

Everlasting Love

źródło opr.: http://www.allmusic.com/album/for-always-the-best-of-cece-winans-mw0001324890, https://en.wikipedia.org/wiki/CeCe_Winans