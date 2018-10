Firma pornograficzna atakuje dzieci za pośrednictwem gier video

Pornografia zacieśnia uścisk na amerykańskiej (i nie tylko) młodzieży za pośrednictwem dwóch głównych obszarów – gier online i rzeczywistości wirtualnej.

Według Bena Millera, koordynatora strategii cyfrowych w Narodowym Centrum ds. Wykorzystywania Seksualnego (National Center on Sexual Exploitation – NCOSE), jeszcze pięć lat temu, liczba gier video, zawierających pornograficzną przemoc seksualną, była minimalna. Teraz jednak, jak podaje Centrum, liczba takich gier gwałtownie rośnie.

W zeszłym roku, popularna strona internetowa z grami video dawała dostęp do 780 gier pokazujących nagość. W tym roku, na tej samej stronie można znaleźć już ponad 1.600 takich gier.

Obecnie, firma, która posiada znaczą liczbę największych, pornograficznych studiów i stron internetowych, uruchomiła platformę, rozpowszechniającą pornograficzne gry online.

„Gry pornograficzne nie pokazują po prostu seksu i nagości. Są raczej bardziej graficzne” – powiedział Miller w wywiadzie prasowym. „Niektóre z tych gier promują napastowanie i przemoc seksualną. Mimo, że to gry rysunkowe, ich graficzna zawartość jest daleka od nieszkodliwej. Animowana pornografia podsyca uzależnienie seksualne i kształtuje seksualne wzorce tak samo, jak zwykła pornografia”.

Dystrybutor zapewnia gry darmowe oraz produkty płatne. Opcja darmowa umożliwi młodszym dzieciom łatwiejszy dostęp do ich zawartości, omijając zapory płatnicze, zamierzone w celu pozbawienia młodych ludzi zdolności korzystania z gier.

Jak zauważyło centrum NCOSE, w okresie między kwietniem a sierpniem 2018 roku, ruch na stronie internetowej wspomnianego dostawcy gier poszybował z 50 milionów do 115 milionów wejść, umieszczając ją pośród 500 najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Rodzice powinni być świadomi wpływu, jaki może mieć na ich dzieci rozwój branży internetowych gier pornograficznych.

„Rodzice powinni rozumieć, jak misternie połączona jest branża gier z przemysłem pornograficznym” – powiedziała dr Jill Manning, terapeutka małżeństw i rodziny, w wywiadzie dla Internet Security 101. „Coraz więcej gier ma wbudowaną pornografię. Gdy dzieci grają online, marketing przeżywa okres rozkwitu, przygotowując i łowiąc młodych konsumentów”.

W rozkwicie jest również branża rzeczywistości wirtualnej (VR).

W maju tego roku, inny duży portal z grami dla dorosłych podał do wiadomości, że rozszerza zakres usług o obszar rzeczywistości wirtualnej dzięki dwóm nowym produktom VR. Przy pomocy zestawu słuchawkowego, takiego jak Oculus Rift (którego właścicielem jest Facebook), widz może wkroczyć w pełni wytworzone środowisko, odcinając się od rzeczywistości swojej bieżącej sytuacji.

Magazyn „Fortune” podaje: „Analityk organizacji Piper Jaffray, Travis Jakel, przewiduje, że do 2025 roku, wartość branży rzeczywistości wirtualnej dla dorosłych sięgnie miliarda dolarów, czyniąc ją trzecim największym sektorem, obok gier video i sektora produktów związanych z NFL”.

Todd Glider, dyrektor generalny firmy BaDoink, dostawcy produktów rozrywkowych VR dla dorosłych, powiedział: „VR stanie się w tej branży standardem dla dzisiejszych konsumentów z grupy młodszych mężczyzn”.

„Widzę to przez soczewki pokoleniowe” – dodał Glider. „Pornografia VR nie będzie mieć wyraźnego wpływu na grupę demograficzną urodzonych przed 1980 rokiem. Jednak co do pokoleń urodzonych potem, tych, którzy osiągnęli dorosłość w świecie, w którym całodobowy dostęp do treści dla dorosłych jest zaledwie o jedno kliknięcie myszy, to właśnie oni są odbiorcami pornografii VR, a ich grupa będzie ogromna”.

Oto kilka kroków, jakie możesz wykonać, by ochronić swoje dziecko:

• Trzymaj urządzenie do grania lub komputer w miejscu, w którym często ktoś jest obecny, zamiast w pokoju dziecka, nawet, jeśli masz już założony filtr usług internetowych.

• Zabierz słuchawki i dopilnuj, by dziecko korzystało z głośników komputerowych, abyś mógł słyszeć toczące się online rozmowy.

• Ustaw wszystkie konta gracza twojego dziecka oraz przyciski kontrolne konsoli. Ty decydujesz, kto ma dostęp do profilu gracza dziecka i z kim może ono rozmawiać. Naucz się obsługiwać wbudowane w konsolę przyciski kontroli rodzicielskiej.

• Czytaj przeglądy i zrozum system wskaźników branżowych. Upewnij się, że dana gra jest odpowiednia dla wieku dziecka.

• Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Naucz je podstawowych zachowań bezpieczeństwa w internecie oraz uczul, by cię powiadamiało, jeśli podczas gry spotka się z czymś nietypowym lub niepokojącym. Zbuduj z dzieckiem relację pozbawioną wstydu, aby, jeśli faktycznie trafi na treści dla dorosłych, mogło się do ciebie zwrócić i o tym porozmawiać.

źródło:cbnnews.com