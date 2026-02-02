Fińska posłanka czekając na wyrok za cytowanie Biblii będzie zeznawać przed Kongresem USA

Fińska posłanka Päivi Räsänen, która oczekuje na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie karnej dotyczącej tweeta z cytatem z Biblii, ma w środę zeznawać przed Kongresem USA na temat rozszerzających się w Europie ograniczeń wolności słowa.

Räsänen, 66 lat, wystąpi przed Komisją Sprawiedliwości Izby Reprezentantów w Waszyngtonie w ramach wysłuchania dotyczącego zagranicznej cenzury, które odbędzie się w gmachu Rayburn House Office Building.

Wysłuchanie zatytułowane „Zagrożenie dla wolności słowa i innowacji ze strony Europy: część II” będzie analizować, w jaki sposób przepisy dotyczące wypowiedzi w Unii Europejskiej i poszczególnych państwach wpływają na innowacje i ekspresję demokratyczną w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act).

Wśród innych zaproszonych świadków jest Lorcán Price, ekspert prawny z organizacji ADF International, który ma ostrzec ustawodawców przed transnarodowym zasięgiem europejskich ograniczeń dotyczących wypowiedzi oraz ich potencjalnym wpływem na amerykańskie platformy i normy prawne.

Sprawa Räsänen wywodzi się z tweeta z 2019 roku, w którym zacytowała List do Rzymian 1:24–27 i zakwestionowała sponsoring przez Ewangelicko-Luterański Kościół Finlandii wydarzenia LGBT Pride, co doprowadziło do zawiadomień na policję i wszczęcia postępowania karnego. Ostatecznie postawiono jej trzy zarzuty podżegania przeciwko grupie mniejszościowej, co stanowi przestępstwo na mocy fińskich przepisów dotyczących mowy nienawiści.

Sąd Najwyższy Finlandii wysłuchał argumentów w tej sprawie w październiku 2025 roku, po tym jak sądy niższej instancji dwukrotnie uniewinniły zarówno Räsänen, jak i luterańskiego biskupa Juhanę Pohjolę, który opublikował broszurę jej autorstwa z 2004 roku zatytułowaną „Stworzył ich mężczyzną i kobietą”.

Räsänen była ministrem spraw wewnętrznych Finlandii w latach 2011–2015. Zarzuty wobec niej oparto na trzech wypowiedziach: na jej tweecie, na broszurze współautorstwa Pohjoli oraz na uwagach wygłoszonych podczas wywiadu radiowego.

Odmówiła wycofania swoich wypowiedzi, twierdząc, że działała z pobudek religijnych, a cytowanie Pisma nie może stanowić czynu zabronionego. „Stoję tu nie tylko po to, by bronić własnego prawa do swobodnego wypowiadania się, lecz także po to, by bronić wolności każdego człowieka do wyrażania głęboko zakorzenionych przekonań bez strachu przed karą” – powiedziała dziennikarzom przed rozpoczęciem procesu.

Jej zespół obrońców prawnych argumentuje, że karanie Räsänen za cytowanie Biblii narusza zarówno prawa konstytucyjne w Finlandii, jak i międzynarodowe prawo praw człowieka.

W poprzednim wywiadzie dla „The Christian Post” Räsänen wspominała, że niepokoił ją udział jej Kościoła w marszu Helsinki LGBT Pride w 2019 roku. Powiedziała, że jej tweet szybko wywołał skargi ze strony obywateli, co doprowadziło do długotrwałego dochodzenia policyjnego.

Räsänen i Pohjola byli wielokrotnie przesłuchiwani w związku z tweetem i broszurą. Prokuratorzy wykorzystali te materiały, wraz z jej wypowiedziami radiowymi, do prowadzenia sprawy.

W przypadku skazania obojgu oskarżonym grożą kary finansowe oraz ewentualna cenzura treści.

Räsänen powiedziała, że w toku postępowania wiele osób kontaktowało się z nią, by powiedzieć, że zostały zainspirowane do zgłębiania wiary, w tym niektóre osoby LGBT. Dodała również, że ta uciążliwa sytuacja dała jej więcej okazji do publicznego mówienia o nauczaniu chrześcijańskim – w sądzie, wobec policji oraz za pośrednictwem mediów.

Räsänen ostrzegała, że skazanie mogłoby otworzyć drogę do podobnych postępowań w całej Europie. „Jeśli przegrałabym, oznaczałoby to… początek czasu prześladowań chrześcijan w Finlandii, a także w Europie” – stwierdziła.

Paul Coleman z ADF International określił przepisy dotyczące mowy nienawiści jako zagrożenie dla otwartego dyskursu.

„Kryminalizacja pokojowych wypowiedzi poprzez tzw. prawo przeciwko mowie nienawiści nie tylko ucisza ważne rozmowy – zagraża samej demokracji” – powiedział w ubiegłym roku po tym, jak sprawą Räsänen zajął się Sąd Najwyższy Finlandii.

Źródło: The Christian Post