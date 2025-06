Fińska minister Räsänen prześladowana z powodu swojej wiary

Päivi Räsänen, wieloletnia posłanka fińskiego parlamentu i była minister spraw wewnętrznych, znalazła się w centrum głośnej sprawy sądowej dotyczącej wolności słowa i wyznania w Finlandii. Jej problemy prawne rozpoczęły się w 2019 roku, kiedy publicznie skrytykowała decyzję Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii o poparciu parady Helsinki Pride. Jako gorliwa chrześcijanka wyraziła obawę, że takie stanowisko może wprowadzać wiernych – zwłaszcza młodych – w błąd co do biblijnego nauczania na temat małżeństwa i zbawienia.

W odpowiedzi opublikowała na Twitterze (obecnie X) zdjęcie fragmentu Listu do Rzymian 1:24–27, kwestionując zgodność decyzji Kościoła z nauką Pisma Świętego. Wkrótce potem złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, co zapoczątkowało dochodzenie w sprawie jej aktywności w mediach społecznościowych oraz wcześniejszych publikacji, w tym broszury z 2004 roku, w której przedstawiono tradycyjne rozumienie ról płciowych na podstawie Księgi Rodzaju.

Pomimo 13 godzin przesłuchań i presji ze strony policji – w tym żądań usunięcia postów i wyrzeczenia się swoich przekonań – Räsänen pozostała nieugięta. Odmówiła wycofania swoich wypowiedzi, podkreślając, że jej poglądy opierają się na Biblii, a nie na osobistych uprzedzeniach. Opisała całe doświadczenie jako surrealistyczne, zwłaszcza w kontekście swojej wcześniejszej funkcji nadzorującej policję.

Räsänen została oskarżona o szerzenie mowy nienawiści, jednak zarówno Sąd Okręgowy w Helsinkach, jak i Sąd Apelacyjny uniewinniły ją, nie dopatrując się w jej wypowiedziach znamion przestępstwa. Mimo to prokurator generalny odwołał się do Sądu Najwyższego, który w kwietniu 2025 roku zezwolił na przeprowadzenie trzeciego procesu. Dwa z trzech pierwotnych zarzutów pozostają w toku, natomiast uniewinnienie w sprawie trzeciego – dotyczącego wywiadu radiowego – stało się prawomocne.

W trakcie całego postępowania Räsänen wykorzystywała zainteresowanie mediów i salę sądową jako przestrzeń do dzielenia się swoją wiarą. Opowiadała, jak przesłuchania policyjne przeradzały się w rozmowy teologiczne, podczas których funkcjonariusze prosili ją o interpretację fragmentów Biblii. Traktowała te sytuacje jako okazję do dawania świadectwa i głoszenia Ewangelii.

Zdaniem Räsänen jej sprawa odzwierciedla głębszą zmianę ideologiczną w Finlandii, gdzie wartości progresywne coraz częściej wchodzą w konflikt z tradycyjnym chrześcijaństwem. Jako przykład wskazała wcześniejsze publikacje urzędników prokuratury generalnej, w których opowiadali się oni za umożliwieniem zawierania małżeństw jednopłciowych w Kościele.

Pomimo osobistych kosztów, Räsänen pozostaje niezłomna. Postrzega swoją sytuację jako część szerszej walki o wolność religijną i wolność słowa w Europie. Ostrzega, że choć prawa te są zapisane w konstytucjach, nie są już oczywiste w praktyce – szczególnie dla chrześcijan wyrażających biblijne poglądy na temat płci i seksualności.

Zwraca również uwagę na rosnące zagrożenie autocenzurą i apeluje do chrześcijan, by nie milczeli. Jej zdaniem im więcej osób powstrzymuje się od zabierania głosu, tym bardziej zawęża się przestrzeń do swobodnej debaty. Podkreśla znaczenie nauczania młodego pokolenia biblijnych prawd dotyczących tożsamości, małżeństwa i wartości życia.

Podczas swojego wystąpienia na Europejskim Kongresie Ewangelizacji w Berlinie Räsänen zachęcała współwyznawców do odwagi i wierności, nawet w obliczu presji społecznej czy prawnej. Świadczyła, że mimo trudności, jej doświadczenia przyniosły wiele nieoczekiwanych błogosławieństw – w tym możliwość głoszenia Ewangelii.

Powiedziała: „Szczególnie ważne jest aby młodzi ludzie, mogli w pełni zaufać Biblii, przesłaniu Biblii, ponieważ jest to sposób, w jaki mogą również zaufać Jezusowi, który jest zbawieniem, który jest jedyną drogą do nieba”.

Cissie Graham Lynch, wnuczka znanego ewangelisty Billy’ego Grahama, wyraziła uznanie dla Räsänen, nazywając ją orędowniczką wolności słowa i wolności religijnej w Europie.

