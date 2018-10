Filmujecie śluby osób tej samej płci albo idziecie do więzienia

USA: Władze stanowe mówią chrześcijańskim twórcom filmowym: filmujcie małżeństwa osób tej samej płci, albo idźcie na 90 dni do więzienia

Dwoje chrześcijańskich twórców filmowych stawiło się przed Sądem Apelacyjnym Ósmego Okręgu w St. Paul, by zakwestionować prawo stanu Minnesota, które, jak twierdzą, bezprawnie zmusza ich do produkcji i tworzenia filmów, niosących przekazy, które przeczą ich podstawowym przekonaniom.

Właścicielom Telescope Media Group, Carlowi i Angel Larsen’om, grożono już wysokimi grzywnami oraz wyrokiem 90 dni więzienia, jeśli postanowią zlekceważyć prawo.

Parę reprezentuje organizacja Alliance for Defending Freedom (ADF).

Larsen’owie chcą wejść do branży ślubnej. Jednak ustawa o prawach człowieka wskazuje, że jeśli małżonkowie będą tworzyć filmy, promujące ich chrześcijańskie przekonania na temat małżeństwa – że małżeństwo to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety – to muszą też tworzyć filmy, które naruszają te przekonania, w tym filmy promujące małżeństwa osób tej samej płci.

„Rząd nie powinien grozić twórcom filmowym grzywnami i więzieniem, by zmusić ich do tworzenia filmów, które naruszają ich przekonania”

– powiedział w wywiadzie prasowym starszy doradca ADF, Jeremy Tedesco. „Carl i Angel opowiadają historie – tworzą scenariusz, przygotowują scenę, przeprowadzają wywiady, nakręcają materiał filmowy, wybierają muzykę, robią montaż i jeszcze więcej – wszystko po to, by opowiadać zajmujące historie poprzez film, który promuje ich przekonania religijne”.

Amerykański Sąd Najwyższy orzekł, że rząd musi szanować przekonanie niezliczonej rzeszy Amerykanów z różnych ścieżek życia – że małżeństwo to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety” – mówił dalej Tedesco. „Ósmy okręg sądowy musi wznowić proces Larsen’ów i nakazać władzom stanowym, by przestały zmuszać ich do głoszenia przekazów o małżeństwie, które naruszają ich przekonania”.

W 2017 roku, Larsenowie próbowali zakwestionować istniejące prawo jako niekonstytucyjne,

ale sąd niższej instancji oddalił ich powództwo i nakazał, by albo filmowali też śluby homoseksualne, albo zamknęli ten obszar swojej działalności. Obecnie, filmowcy apelują przed sądem ósmego okręgu.

Jak podaje ADF, władze stanu Minnesota wielokrotnie twierdziły, że prywatne studia filmowe, takie jak Larsen’ów, łamią prawo, jeśli odmawiają tworzenia filmów, promujących śluby osób tej samej płci. Kary za łamanie tego prawa obejmują: grzywnę cywilną na rzecz stanu; potrójną rekompensatę szkód; straty moralne do 25 tysięcy dolarów; karę kryminalną do 1 tysiąca dolarów i nawet do 90 dni pozbawienia wolności.

Steve Warren

źródło: http://www1.cbn.com/