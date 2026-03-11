Film: Przemiana – The Forge

Bracia Alex i Stephen Kendrick, mistrzowie współczesnego kina chrześcijańskiego, powracają z nową produkcją. „Przemiana” (oryg. The Forge) to porywająca opowieść o tym, jak Boża dyscyplina i męski mentoring mogą odmienić życie zagubionego młodego człowieka.

Twórcy takich hitów jak „Siła modlitwy” (War Room), „Odważni” czy „Ognioodporny” tym razem zabierają widzów do świata znanego z ich największego sukcesu. W filmie pojawiają się postacie, które pokochały miliony widzów na całym świecie, w tym niezastąpiona panna Clara (Priscilla Shirer).



Od braku celu do „Kuźni” charakteru

Głównym bohaterem filmu jest Isaiah Wright (w tej roli Aspen Kennedy). To typowy przedstawiciel pokolenia, które utknęło w martwym punkcie – po skończeniu szkoły średniej nie ma planu na przyszłość, brakuje mu dyscypliny, a jego relacja z Bogiem praktycznie nie istnieje.

Wszystko zmienia się za sprawą dwóch osób: modlącej się matki oraz Joshuy (Cameron Arnett), mądrego przedsiębiorcy, który postanawia zainwestować swój czas w młodego chłopaka. Tytułowa „Przemiana” (ang. The Forge – kuźnia) staje się metaforą procesu, w którym Bóg, poprzez trudne doświadczenia i relacje z innymi, „wykuwa” charakter nowego ucznia Chrystusa.

Manifest współczesnego uczniostwa

Bracia Kendrick podkreślają, że ich najnowsze dzieło to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim duchowy manifest.

„Zastanawiamy się, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda, a odpowiedź często tkwi w tym, że Kościół przestał czynić uczniów. Ten film ma zainspirować ludzi do inwestowania w innych” – tłumaczą reżyser i scenarzysta.

Film stawia ważne pytania o kondycję współczesnego chrześcijaństwa: czy bycie wierzącym kończy się na niedzielnej ławce w kościele? „Przemiana” udowadnia, że prawdziwa wiara rodzi się w codziennym trudzie i relacji mistrz–uczeń.

Gdzie obejrzeć?

Po entuzjastycznym przyjęciu w amerykańskich kinach w sierpniu 2024 roku oraz polskiej premierze kinowej realizowanej przez Rafael Film, produkcja trafiła do szerszej dystrybucji. Obecnie film „Przemiana” jest dostępny na:

chrześcijańskich platformach streamingowych (VOD),

płytach DVD w księgarniach religijnych.

To pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy szukają kina z przesłaniem, oraz dla liderów wspólnot, którzy chcą na nowo odkryć moc uczniostwa w swoich parafiach i grupach.

Dane filmu:

Film: Przemiana – The Forge

reżyseria: Alex Kendrick

scenariusz: Alex Kendrick, Stephen Kendrick

produkcja: USA