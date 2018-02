Film: Moja Miłość

“Moja Miłość” to fabularna opowieść o Rachel Joy Scott – pierwszej (spośród 13) ofiary strzelaniny w Columbine High School, która miała miejsce 20 kwietnia 1999 roku. Film powstał w oparciu o historię Rachel, a także odnalezionych po śmierci pamiętników dziewczyny, będących niezwykłym świadectwem wiary, tęsknoty za Bogiem, religijnych poszukiwań i nastoletnich rozterek.

„Moja Miłość” to opowieść o odkrywaniu przez młodą dziewczynę swojej wiary, o poszukiwaniu Boga i podążaniu za jego głosem. Fabuła filmu przeplata losami Rachel z historiami Erica Harrisa i Dylana Klebolda, dwóch uczniów szkoły i sprawców szkolnej masakry.

Główną bohaterką filmu „Moja Miłość” jest siedemnastoletnia Rachel Joy Scott,

pierwsza ofiara śmiertelna strzelaniny w Columbine. Na podstawie pozostawionych przez Rachel dzienników, twórcy filmu odtworzyli jej życie – dzieciństwo w rozbitej rodzinie, wychowanie przez głęboko religijną matkę, młodzieńcze poszukiwania siebie, pierwsze zauroczenia i edukację. Oprócz przedstawionej w fabule historii dorastania Rachel Scott, film ma też drugą warstwę. Są to fragmenty autentycznych dzienników dziewczyny, odnalezionych po jej śmierci. To z jej wspomnień dowiadujemy się najwięcej o Rachel, widzimy, jak rozwija się jej osobowość i wiara. Jak przeżywa kryzys zwątpienia, dojrzewa do życiowych decyzji.

„Była taka, jak ja, jak my wszyscy, niedoskonała i ludzka. Czytając jej dzienniki miałem wrażenie, że jest w nich bardzo autentyczna. Pisała o swoich wątpliwościach, tęsknotach, lękach. Zmieniała zdanie. Poznanie jej historii i praca z jej intymnymi zapiskami, to było poruszające doświadczenie” – mówi Brian Baugh, reżyser filmu. „To uniwersalna opowieść o tym, jak dojrzewamy do prawdy i uczymy się, jak ponosić konsekwencje własnych wyborów. Chciałem nakręcić film o kobiecie, którą silna wiara prowadzi przez życie. Moja bohaterka szuka wiary. Wiara w Boga jest drogowskazem i odpowiedzią na każdą życiową wątpliwość. Tak było w tragicznej historii Rachel Joy Scott” – dodaje Baugh.

„Jako dziewczynka Rachel zapisała w dziecięcym pokoju swoje marzenie – aby jej dłoń pewnego dnia dotknęła milionów serc” – powiedział w jednym z wywiadów Benny Proffitt, producent wykonawczy filmu. „Jesteśmy dumni, że tworząc ten film mogliśmy pomóc temu marzeniu stać się faktem”.

Zwiastun poniżej

Dane filmu

Tytuł filmu: Moja Miłość

Reżyser: Brian Baugh

Produkcja: USA 2016 r.

Dystrybutor: Kondrat – Media

Gatunek: Dramat

Czas projekcji: 112 minuty

Premiera kinowa: 02 marca

„Lektura dzienników Rachel najpierw złamała mi serce, by potem przynieść wielką siłę”.

Brad Allen – producent filmu „Moja Miłość”