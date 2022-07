Filipiny: Więcej nawróceń do Jezusa ale i więcej wrogości

„To właśnie spotyka zdrajców!” powiedział mężczyzna po opluciu Nasry* – jak za każdym razem, gdy przechodziła obok jego domu. Pozostali sąsiedzi śmiali się przypatrując się sytuacji. Jest tylko jeden powód, dla którego środowisko Nasry jest tak wrogo nastawione do niej: odwróciła się od islamu, by naśladować Chrystusa. „Były chwile, kiedy chciałam się poddać, bo nie mogłam już znieść bólu” – mówi 22-latka.

Presja społeczna wobec „renegatów“

Nasra pochodzi z południa Filipin z regionu zdominowanego przez wyznawców islamu. To wyspiarskie państwo jest jednym z zaledwie dwóch krajów w Azji Południowo-Wschodnie, w którym większość stanowią wyznawcy Chrystusa. Większość mieszkańców to katolicy, w kraju obecne są również kościoły protestanckie. Ale na południu kraju, gdzie mieszka Nasra, są regiony, które są zdominowane przez muzułmanów i zgodnie z wolą mieszkańców powinny takie pozostać. Każdy, kto odwraca się od islamu, jak Nasra, jest prześladowany.

Ali* miał podobne doświadczenia. Dorastał jako muzułmanin, ale pewnej nocy miał wyjątkowy sen: Zobaczył jasne światło, które kazało mu iść w pewne miejsce, które we śnie okazało się być kościołem. Ali był zafascynowany.

Następnego dnia rano udał się na poszukiwanie tego miejsca. Gdy je znalazł, zdziwił się, bo budynek nie wyglądał jak kościół. Ali spotkał się z liderem młodzieży, który opowiedział mu o Isa Almasih (Jezusie Chrystusie) i wyjaśnił, na czym polega wiara chrześcijańska. Lider młodzieży był byłym muzułmaninem i potrafił bez wysiłku odpowiedzieć na pytania Alego.

Ali postanowił zostać naśladowcą Chrystusa, uczestniczył w studium biblijnym z innymi chrześcijanami nawróconymi z islamu. Jednak z powodu presji muzułmanów w jego mieście, wkrótce zrezygnował.

Ali odszedł od kościoła i dopiero po wielu latach, gdy umierała jego matka, odnalazł drogę powrotną do chrześcijaństwa. Jego matka również zwróciła się do Jezusa na krótko przed swoją śmiercią. Dziś Ali jest gorliwym wyznawcą Jezusa.

Rosnąca wspólnota, rosnąca wrogość

Coraz więcej filipińskich muzułmanów, takich jak Nasra i Ali, decyduje się porzucić dotychczasowe wierzenia i zwrócić się ku Jezusowi. Spotykają się z wrogością ze strony rodziny i otoczenia. Równocześnie rozprzestrzenia się ekstremizm islamski.

Tylko w pierwszej połowie 2022 roku na południu Filipin doszło do sześciu zamachów bombowych, co do których istnieje podejrzenie, że zostały przeprowadzone przez islamskich ekstremistów. W świetle wzrostu przemocy Open Doors prowadzi seminaria na temat tego, jak radzić sobie z prześladowaniami. Prosimy o wsparcie modlitewne dla chrześcijan z południa Filipin!

* Nazwa zmieniona

Prosimy o modlitwę za chrześcijan na południu Filipin:

Dziękuj Jezusowi Chrystusowi, że spotykamy coraz więcej muzułmanów takich jak Nasra i Ali.

Módl się za chrześcijan nawróconych z islamu, o odwagę, siłę i mądrość w radzeniu sobie z wrogością w duchu Jezusa.

Módl się, aby chrześcijanie wytrwale trwali przy Bogu oraz zachęcali i wspierali się nawzajem.

Módl się za ekstremistów islamskich, aby Jezus uwolnił ich od nienawiści i otworzył ich serca na Ewangelię.

Za Open Doors

