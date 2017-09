Filipiny: ksiądz uwolniony – inni chrześcijanie w niewoli

16 września po 117 dniach w niewoli ksiądz Teresito „Chito” Suganob został uwolniony przez wojsko filipińskie. Został on porwany w dniu 23 maja 2017 r. wraz z 13 innymi chrześcijanami podczas ataku grupy islamskiej „Maute” na miasto Marawi i lokalny kościół katolicki. Napastnicy opanowali miasto na filipińskiej wyspie Mindano i podpalili kilka budynków, w tym rezydencję biskupa, katedrę i ewangelicką szkołę. Celem grupy bliskiej IS jest utworzenie niezależnego państwa islamskiego w formie kalifatu.

Dziewięciu chrześcijan zostało zamordowanych w punkcie kontrolnym

Chociaż 90% ludności filipińskiej wyznaje wiarę w Jezusa, to w niektórych regionach Mindanaos muzułmanie stanowią większość. Zgodnie z relacją biskupa katolickiego Marawi Edwina De La Pena, muzułmanie i chrześcijanie żyli dotąd w pokoju, mimo iż w 1980 r. Marawi nadało sobie nawet tytuł „miasta muzułmańskiego”. Zmieniło się to wraz z atakiem ekstremistów na miasto. Według lokalnej sieci informacyjnej GMA News Online w dniu ataku dziewięciu chrześcijan zostało zamordowanych w punkcie kontrolnym. Zostali wyciągnięci z ciężarówki, którą jechali i zastrzeleni. Z oblężonego miasta pojawiały się doniesienia, zgodnie z którymi mieszkańcy byli zmuszani do wypowiedzenia muzułmańskiego wyznania wiary pod groźbą egzekucji.

Dziękujemy wszystkim, którzy modlili się za nas

Oprócz chrześcijan uprowadzonych wraz z księdzem Suganobem, w niewoli ekstremistów nadal przebywa ponad 40 zakładników, w tym kilkoro dzieci. Suganob został wyzwolony podczas intensywnych bitew między powstańcami a armią Filipin. W rozmowie z dziennikarzami w stolicy Manili, wyraził on swoją wdzięczność dla swoich wyzwolicieli, ale podkreślił, że chciał „pozostać z innymi uprowadzonymi aż do końca”. Jest zdecydowany powrócić do Marawi po okresie odpoczynku, aby pracować tam na rzecz pokoju. Kapłan podziękował wszystkim, którzy się modli „o nas i o nasze wyzwolenie”, wezwał też do modlitwy o innych zakładników.

Filipiny należą do rozszerzonego kręgu „krajów pod obserwacją”, które są ujęte w corocznym wydaniu Światowego Indeksu Prześladowań chrześcijan ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa.

Źródło: World Watch Monitor

Prosimy:

Módlmy się o chrześcijan z Marawi:

Dziękujmy za uwolnienie Teresito Suganoba.

Módlmy się o szczęśliwe zakończenie przetrzymywania zakładników.

Módlmy się o trwałe przywrócenie pokoju w Marawi i o mądrość dla rządu.

Módlmy się, aby islamski ekstremizm nie znalazł oddźwięku w regionie, lecz aby zamiast tego wzrastała raczej otwartość na Jezusa Chrystusa

za © 2017 Open Doors