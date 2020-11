Filipiny: „Kiedy do nas podeszli, zdrętwiałem z przerażenia”

Południe Filipin to obszar o silnych wpływach islamskich. Mimo że wiąże się to z ryzykiem, chrześcijanie spotykają się tam w małych grupach, aby studiować Pismo Święte. Ronald*, jeden z partnerów Open Doors w regionie, opiekuje się czterema takimi grupami. Miesiąc temu zauważył kilku obcych mężczyzn w pobliżu jednego z miejsc spotkań. Szybko zdał sobie sprawę, że chrześcijanom może grozić niebezpieczeństwo.

*imię zmienione

Jezus przynosi pokój w czasie burzy

Mężczyźni byli przywódcami lokalnej wspólnoty muzułmańskiej. Obserwowali chrześcijan, którzy zbierali się, aby czytać i rozważać Pismo Święte. Kiedy spotkanie się skończyło, jeden z muzułmanów podszedł do Ronalda i zaczął zadawać mu pytania. Między innymi, chciał wiedzieć, jaki był cel ich spotkań. Ronald opisuje tę rozmowę: „Kiedy zobaczyłem, jak do mnie podchodzą, zdrętwiałem z przerażenia. Jednak mimo tego obezwładniającego mnie uczucia, byłem w stanie spokojnie odpowiedzieć na ich pytania. Martwiłem się o braci, którzy ze mną tam byli. Jednak kiedy na nich spojrzałem, zauważyłem, że byli spokojni i opanowani. Wtedy Pan przypomniał mi, że On jest moją siłą w tej sytuacji”, powiedział Ronald.

Ronald odetchnął z ulgą, kiedy zdał sobie sprawę, że muzułmanie nie próbowali ich w żaden sposób zaatakować. Na wszelki wypadek postanowił jednak na pewien czas zawiesić osobiste spotkania grup w kościele. Zamiast tego, zaczął prowadzić spotkania biblijne przez telefon.

Troska o rodzinę

Przyjaciel Ronalda zaproponował mu, aby wraz z rodziną zamieszkał przez pewien czas w jego domu w mieście, aby trochę odpocząć. Jednak ze względu na ograniczenia w podróżowaniu bardzo trudno byłoby im się wydostać z rodzinnej miejscowości. Ronald planuje wznowienie spotkań w małych grupach za dwa tygodnie.

„Po tym incydencie, Pan dał mi mądrość, aby zmienić sposób organizowania spotkań z chrześcijanami. Wciąż się boję, ale myślę, że jednym z powodów jest to, że mam dzieci, które są jeszcze bardzo małe”, powiedział.

Pomimo że dominującą religią Filipin jest chrześcijaństwo, niektóre z południowych prowincji są w przeważającej części muzułmańskie. Chrześcijanie, którzy tam mieszkają, odczuwają presję ze strony zwolenników islamskich grup ekstremistycznych, takich jak Islamski Front Wyzwolenia Moro.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan na Filipinach:

Módl się o ochronę chrześcijan przed atakami.

O bezpieczeństwo dla chrześcijan biorących udział w spotkaniach biblijnych.

Módl się o mądrość dla pracowników chrześcijańskich, takich jak Ronald, aby podejmowali dobre decyzje i potrafili wzmacniać w wierze chrześcijan, którzy zostali im oddani pod opiekę.

Aby chrześcijanie na terenach zdominowanych przez islam nie ukrywali swoich przekonań, lecz wpływali na swoje środowisko, jako sól i światło tego świata.

Módl się za wszystkich muzułmanów, aby Jezus przekształcił ich nieufność w ciekawość i aby chcieli dowiedzieć się więcej o „Bogu chrześcijan”.

za Open Doors