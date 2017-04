Filipiny: Bóg znajdzie sposób i wytyczy drogę

Jedną z najbardziej frustrujących rzeczy jest posiadanie dobrego planu działania przeciwko głównym blokadom drogowym. Ale Jason Woolford i reszta zespołu Mission Cry wiedzą, że jeśli to jest wolą Bożą, On znajdzie sposób i wytyczy drogę.

Większość ludzi na Filipinach przyznaje się do chrześcijaństwa, ale jak wiemy, ważne jest to, by kontynuować naukę o Bogu, by wzrastać w wierze. Organizacja Mission Cry dostrzega, że nie wszystkie kraje są tak dobrze wyposażone jak Stany Zjednoczone w Biblię i inne chrześcijańskie książki.

Woolford mówi, że dlatego „trzy lata temu byliśmy podekscytowani by wysłać darmowe egzemplarze Biblii i książek chrześcijańskich, wartych prawie trzy miliony dolarów do miast na Filipinach w nadziei, że otrzymają dostęp do nich ci, którzy nie mieli wcześniej takiej możliwości.”

Ale w porcie sytuacja stała się trudna. Urzędnicy przeszukali kontenery – Woolford mówi, że zazwyczaj tego nie robią. Badanie, które potwierdziło, że były pełne książek, sprawiło, że były przetrzymywane dłużej niż powinny. Niespodziewanie urzędnicy wymierzyli ogromną opłatę za kontenery. Woolford mówi, że to było trzy razy więcej od tego co powinni byli zapłacić i kwota ta była poza ich możliwościami.

Woolford kontynuuje: „Wielu dobrych ludzi doradzało mi, abyśmy porzucili kontenery. I czasami musisz zrobić coś takiego. Jednak w tym przypadku, popatrzyłem na to, co Pan włożył w moje serce i tych, którzy uczestniczyli w tym dziele i po prostu wiedziałem, że Bóg miał większy i lepszy plan.”

Więc on i wielu innych modliło się i pościło, prosząc Boga o uwolnienie kontenerów i uwolnienie materiałów znajdujących się wewnątrz nich do dystrybucji. I przez jakiś czas nic się nie wydarzyło. Jednak trwali dalej.

„Kontynuowaliśmy modlitwę przez ostatnie parę lat podczas gdy kontenery pozostawały zablokowane. Dobrą wiadomością jest to, że dwa tygodnie temu zostały one w końcu uwolnione z portu i są obecnie dystrybuowane do przeróżnych miejsc w Manili, a także do północnej części kraju.”

Dodatkowo ludzie podróżują do centrów dystrybucyjnych z innych wysp i do południowej część Filipin. Tych sześć morskich kontenerów mieściło wystarczającą liczbę książek dla minimum 240 tysięcy ludzi.

Obecnie te książki są dostępne do użytku. Wooldord mówi także, że dzieje się coś jeszcze:

„Mamy pastorów, którzy piszą do nas informując o jedności w denominacjach, ponieważ dzielą się oni teraz Bibliami i innymi chrześcijańskimi książkami. Tak więc Baptyści, Zielonoświątkowcy, Metodyści i długa lista ludzi pracuje wspólnie, aby rozprowadzać książki. Więc jestem pewien, że to podoba się Bogu.”

Prosty pomysł i wielkie cele

Organizacja jest gotowa, by słuchać Bożego planu nawet gdy wydaje się on nieosiągalny. Jest tak, ponieważ wierzą, że Bóg znajduje sposób i wytycza drogę. Woolford mówi, że mają nadzieję zaopatrzyć każdy dom w Belize do listopada w Biblię lub chrześcijańską książkę.

Można się zastanawiać skąd pochodzą te książki? Od ludzi takich jak ty. Są szanse, że masz kilka kopii Biblii i nie używasz ich wszystkich albo masz książki, które pomogły ci w chodzeniu z Chrystusem, ale nie masz w planach czytania ich ponownie w najbliższej przyszłości. Te używane pozycje, które nie mają już żadnego przeznaczenia na twojej półce – ale w rękach wierzących – lub kogoś kto właśnie poznał imię Jezus – mogą zmienić życie.

źródło: https://www.mnnonline.org/news/mission-cry-god-make-way

tłumaczenie: Tomasz J.