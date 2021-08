Festiwal Rap Ewangelia 21 (28 VIII)

W Festiwalu RapEwangelia chodzi nie tylko o przegląd rapu o tematyce religijnej ale pokazanie że można się dobrze bawić i spędzić pozytywnie czas z rapem bez agresji i używek. „Rap chrześcijański” skupia coraz większe grono artystów którzy przeżyli trwałą zmianę życia pod wpływem spotkania z Chrystusem. Wśród nich jest wielu wykonawców którzy warsztatem i poziomem artystycznym w niczym nie ustępują topowym gwiazdą hiphopowego podziemia lub mainstreamu.

Celem imprezy jest zaprezentowanie ważnych życiowych prawd w trochę inny sposób niż robią to kościoły oraz zachęcenie odbiorców do głębokiej refleksji nad własnym życiem by wyciągnąć z niego to co najlepsze.

Program imprezy obejmuje prelekcję o historii światowego i polskiego rapu oraz występy artystów.

Na miejscu będzie możliwość zakupienia płyt wykonawców.

Wystąpią: Simon, Grochal, Piotras, Gonzo, Peazeti, Berul, Elmer, JZW, Dajak, Nester, Lajt.

Miejsce: Klub Multipub przy Grubej Kaśce, Pl. Bankowy, Warszawa

Start godz 16.

Sobota, 28 sierpnia 2021

Organizator: kdm.pl, sienna.waw.pl

Wstęp wolny. Zapraszamy.