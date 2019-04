Festiwal Nadziei połączył Kolumbijczyków i uchodźców z Wenezueli z miłością Chrystusa

W Wielkanoc obywatele Kolumbii i uchodźcy z Wenezueli zgromadzili się wieczorami na stadionie piłki nożnej w mieście Cúcuta przy granicy z Wenezuelą, aby posłuchać, jak Franklin Graham dzieli się nowiną o zbawieniu.

Ponad 400 kościołów z Cúcuty zapraszało wraz z Grahamem uchodźców i rodziny. Pierwszej nocy na stadionie piłkarskim zgromadziło się 52.000 ludzi.

W poniedziałek Graham powiedział CBN News, że wierzy, że Bóg używa fizycznych potrzeb wenezuelskich uchodźców,aby otworzyć duchowo ich serca.

Powiedział, że to, co miało miejsce podczas nabożeństw, zadziwiło go.

– To było więcej, niż mógłbym oczekiwać – powiedział. – Na trzech spotkaniach pojawiło się około 116.000 osób. Około 7.000 podjęło decyzję pójścia za Jezusem. To było niesamowite.

Graham napisał na Facebooku: „Chwalimy Boga za każdego, kto podjął najważniejszą decyzję w swoim życiu – decyzję o odwróceniu się od grzechu i zaufaniu Jezusowi jako Zbawicielowi.”

„W Wielki Piątek mówiłem o tym, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, a ceną za grzech jest śmierć” – pisał. „Wszyscy zasługujemy na śmierć, jednak On zajął nasze miejsce. Poszedł na krzyż za nas, zmarł, został pochowany, a trzeciego dnia powstał z martwych. Biblia mówi: «Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.»”.

Drugiej nocy stadion wypełnił tłum, liczący 42.500 osób.

„Tej nocy stadion w Cúcucie znów był pełny, przybyło 42.500 niesamowitych osób!” – pisał Graham. „Cúcuta leży przy samej granicy z Wenezuelą, a na stadionie pojawili się i Kolumbijczycy, i Wenezuelczycy. Chwalimy Boga za każdego, kto się pojawił i za każde serce, które zostało przemienione na wieki mocą Ewangelii”.

„Biblia mówi, że „jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony.” (Rz 10:9) To właśnie świętujemy tej Wielkanocy! Jezus Chrystus nie pozostał w grobie. Powstał z martwych i dziś żyje” – ciągnął Graham. „Siedzi po prawicy swojego Ojca i chce zamieszkać w każdym sercu, które pragnie porzucić grzech i zaufać Mu”.

„Jestem bardzo wdzięczny za komitet Festiwalu Nadziei w Cúcucie, za kościoły i pastorów, a także za wszystkich wolontariuszy, którzy modlili się i tak ciężko pracowali, aby ten weekend mógł tak wyglądać. Pomódlcie się wraz ze mną za wszystkich, którzy zdecydowali się pójść za Jezusem i za kościoły, które będą się z tymi osobami kontaktować” – dodał.

W weekend miało miejsce także wydarzenie dla dzieci, podczas którego mogły posłuchać Ewangelii. Pojawiło się tam ponad 20.000 uchodźców i rodzin z Cúcuty.

Odkąd Wenezuela zaczęła upadać, fundacja Grahama, Samaritan’s Purse, zorganizowała także dla wenezuelskich uchodźców jedną z największych opartych na wierze akcji humanitarnych w USA. Ekipy w wielu miejscach organizowały dla uchodźców schroniska, jedzenie, produkty higieniczne i pierwszą pomoc.

Autor: Christian Ellis

Źródło: CBN News