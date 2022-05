Fascynacja Jezusem. Co tak naprawdę o nim wiemy

Jezus fascynuje. Do dzisiaj trafia do ludzi Jego przesłanie, Jego słowa, Jego życie. Ten człowiek z Galilei poruszył bardziej niż wielcy filozofowie, poeci i politycy wszech czasów.

Jaka jest ta fascynacja? Kim naprawdę był Jezus? Co robił i czego nauczał? Jaki jest sens jego śmierci? Czy relacje o jego zmartwychwstaniu są wiarygodne? A co Jezus ma nam dzisiaj do zaoferowania?

Roland Werner i Guido Baltes próbują znaleźć odpowiedzi na te pytania. Książka napisana zrozumiałym językiem, gdzie poza interpretacjami autorów, znajdziemy solidną dawkę wiedzy naukowej.

Spis treści książki „Fascynacja Jezusem”:

1. Jezus: mity i bajki

2. Jezus: relacje i wizje

3. Jezus: przyciąganie i fascynacja

4. Jezus: radykalizm i ryzyko

5. Jezus: impuls i wyzwanie

6. Jezus: krzyż i grób

7. Jezus: zmartwychwstanie i nowy początek

8. Jezus: niebo i chwała

9. Jezus: dzisiaj i jutro

Dodatek: Skąd wiemy o Jezusie?

1. Na ile wiarygodne są tradycje Jezusa?

2. Kto napisał Ewangelie?

3. Czy istnieją inne ewangelie?

4. Wiadomości o Jezusie w Qumran

5. Co o Jezusie mówią źródła pozabiblijne?

Podsumowanie i perspektywy

Literatura pogłębiająca temat

Autorzy:

Roland Werner, ur. 1957, niemiecki językoznawca i teolog ewangelicki. Od 2016 roku jest profesorem teologii w kontekście globalnym na Uniwersytecie Tabor w Marburgu. Pracuje jako tłumacz Biblii, autor i mówca, publikuje z zakresu językoznawstwa (afrykanistyka) i teologii (życie duchowe, misja) oraz regularnie pisze felietony w chrześcijańskich czasopismach. W 2017 roku był kuratorem wystawy biblijnej „Nasza księga” z okazji jubileuszu reformacji w Augsburgu i Wittenberdze.

Guido Baltes, ur. 1968, niemiecki teolog protestancki, autor piosenek. W 2013 roku otrzymał Nagrodę im. Johanna Tobiasa Becka za badania nad hebrajską Ewangelią i tradycją synoptyczną.

Dane książki:

Tytuł: Fascynacja Jezusem. Co tak naprawdę o nim wiemy

Autor: prof. dr Roland Werner

Liczba stron: 200

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8065-444-0

Rok wydania: 2021

Wydanie: Pierwsze

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Wojciecha