Facebook usunął bez wyjaśnienia stronę chrześcijańskiej służby

Facebook usunął stronę Restored Hope Network (RHN), chrześcijańskiej służby, która pomaga osobom z niechcianym pociągiem seksualnym i pomieszaniem płci.

Portal nie podał żadnego wyjaśnienia usunięcia strony, jednak RHN uważa, że krok internetowego giganta jest częścią trwających wysiłków, mających na celu wspieranie rządowych zakazów praktyki, określanej przez niektórych mianem „terapii konwersyjnej”. Według RHN, termin „terapia konwersyjna” jest używany jako broń w walce o zakazanie wszelkiego rodzaju poradnictwa, które jest spójne z historycznymi poglądami na etykę seksualną, głoszonymi w ramach chrześcijańskiej wiary.

„To celowo prowokacyjny i wprowadzający w błąd termin stworzony przez aktywistów LGBTQ, który nie opisuje żadnego typu rzeczywistej pomocy psychologicznej, oferowanej mężczyznom i kobietom zmagającym się z pociągiem do tej samej płci” – wyjaśniła Anne Paulk, dyrektor wykonawcza Restored Hope Network w oświadczeniu dla „The Christian Post”, przekazanym w czwartek 8 października.

Paulk powiedziała, że działanie Facebook’a to wyraźny przykład dyskryminacji na tle poglądów.

„Facebook uznaje, że posiada autorytet, by uciszać historie tych z nas, których życie uległo zmianie” – mówiła dalej. „Ich lekceważące działanie – usunięcie naszej strony, jakby nigdy nie istniała, zostawiając w jej miejscu mętną wiadomość ‚link może być uszkodzony’ – jest żenujące. Brak choćby zwykłej uprzejmości, by nas powiadomić i dać szansę na przedstawienie naszej strony tej mocno upolitycznionej historii, to zachowanie poniżej krytyki”.

W wypowiedzi dla „The Christian Post”, Paulk dodała, że chrześcijanie muszą zrozumieć, że ich poglądy na ludzką seksualność i tożsamość nie są mile widziane na tej największej na święcie platformie komunikacyjnej.

„To jak dom kultury, do którego pewni ludzie nie mają wstępu, i z którego są wyrzucani” – powiedziała.

„Musimy mądrze reagować w tej sytuacji. Pod względem prawnym wydaje się, że [Facebook] jest ponad prawem, jednak rejestrowanie tego, co się dzieje, przekazywanie tych informacji ustawodawcom, których to obchodzi, i obserwowanie ich wpływu na grono różnych ludzi, wpływu, który nadchodzi, jest bardzo ważne dla walki o swoje prawa, zamiast po prostu je oddawać” – stwierdziła.

Dyrektor wykonawcza RHN dodała, że obecny w kulturze systemowy problem wrogości wobec chrześcijan przenika różne sfery, a media społecznościowe to tylko jedna z nich. Zapowiedziała też, że będzie dążyć do przywrócenia strony RHN na Facebook’u i rozwinięcia innych sposobów utrzymania komunikacji.

„Istnieliśmy jeszcze zanim Facebook”

„Istnieliśmy jeszcze zanim Facebook w ogóle się pojawił i będziemy istnieć po nim, ponieważ należymy do Boga Najwyższego” – oznajmiła Paulk.

Mimo cenzury, która zaczęła się od usunięcia wpisów RHN wcześniej tego roku, służba nie zamierza zaprzestać orędownictwa na rzecz tych, którzy toczą tego typu zmagania i chcą żyć w zgodzie ze swoją wiarą.

„Gdy ostatnio spojrzałam, nadal żyjemy w Stanach Zjednoczonych. Wolność wyboru, co zrobić ze swoim życiem – i poszukać pomocy, której pragniesz – to ogromnie ceniona wartość” – podkreśliła Paulk.

„Ludzie szukający zmiany powinni mieć swobodę znalezienia usług i zasobów, dostarczanych przez psychologów, szkoły, kościoły i służby takie jak nasza, które pomogą im osiągnąć upragnione cele” – stwierdziła. „Zostaniemy tu, walcząc o ich prawa, mimo najlepszych wysiłków Facebook’a, by nałożyć nam kaganiec i pozbawić ich praw obywatelskich”.

Facebook usunął … ale Amazon też podobny

Paulk, która sama kiedyś prowadziła styl życia LGBT i identyfikowała się z tym kręgiem, jest też jednym z autorów, których książki zostały w zeszłym roku usunięte z Amazon. Uznano, że jej książka Restoring Sexual Identity: Hope for Women Who Struggle with Same-Sex Attraction (Przywracając tożsamość seksualną: nadzieja dla kobiet, które walczą z pociągiem do tej samej płci) narusza wymagane od internetowego sprzedawcy „wytyczne dotyczące zawartości”.

„To oburzające, że Amazon zakazuje książek opisujących, jak ktoś, kto zmaga się z niechcianym pociągiem do tej samej płci, może pokonać te uczucia i zarządzać swoją seksualnością w biblijny sposób, jednocześnie nic sobie nie robiąc ze sprzedaży książek promujących rodzaj dewiacji, o które oskarżono Jeffreya Epsteina” – powiedziała Paulk po usunięciu jej książki.

Autor: Brandon Showalter

Źródło: The Christian Post

