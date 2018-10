Ewangelia bez granic – Nick Vujicic

Jak być rękami i nogami Jezusa dla świata wokół nas?

Każdy chrześcijanin jest powołany do głoszenia Ewangelii, jednak często nie wiemy, jak to robić – jak swobodnie dzielić się naszą wiarą z innymi ludźmi, tak by i oni mogli poznać i pokochać Jezusa Chrystusa.

Nick Vujicic – jeden z najsłynniejszych światowych ewangelizatorów – doskonale rozumie trudności, których doświadczają ludzie pragnący głosić Dobrą Nowinę. Przekonuje jednak, że każdy z nas może znaleźć sposób ewangelizacji pasujący do naszej osobowości i sytuacji życiowej.

W swojej najnowszej książce Nick dzieli się wieloma praktycznymi wskazówkami i pomysłami, podpowiadając, jak dzielić się Ewangelią słowem i czynem w świecie, który tak bardzo potrzebuje Bożej miłości.

Nick stawia sprawę jasno: „Skoro Bóg może uczynić swymi rękami i nogami człowieka bez kończyn, to z pewnością może posłużyć się każdym ochoczym sercem!”. A zatem – do dzieła!

O autorze:

NICK VUJICIC jest ewangelizatorem, mówcą motywacyjnym, autorem międzynarodowych bestsellerów i dyrektorem organizacji Life Without Limbs – fundacji niosącej Ewangelię i pomoc w cierpieniu ludziom na całym świecie. Nick urodził się bez kończyn, ale dzięki wsparciu rodziny i wierze w Boga pokonał ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i jest szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. Co więcej, stał się inspiracją dla milionów ludzi i regularnie przemawia do szerokiej publiczności na temat pokonywania przeszkód i spełniania marzeń.

Nick pochodzi z Australii, gdzie wychowywał się w rodzinie serbskich emigrantów, a obecnie mieszka w Kalifornii z żoną Kanae i czwórką dzieci. Polskiemu czytelnikowi Nick jest znany z bestsellerów Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!, Niezwyciężony! i Miłość bez granic, które ukazały się nakładem wydawnictwa Aetos Media

Rekomendacje:

„Jestem przekonany, że nowa książka Nicka Vujicica będzie dla setek tysięcy czytelników w Polsce źródłem inspiracji i nadziei. Ufam, że Nick doprowadzi wiele osób do żywej relacji z Jezusem i przez przykłady, jakie podaje, pomoże odkryć swoją misję i być w niej szczęśliwym.”

ks. Rafał Jarosiewicz − organizator rekolekcji Stadion Młodych na stadionie PGE Narodowym, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

„Nick jest cudem, który udowadnia nam, że Bóg z największego dramatu w życiu potrafi wyprowadzić wielkie dobro. Niech ta książka pomoże Ci uwierzyć, że i Ty możesz być narzędziem w Jego ręku!”

Marcin Zieliński − ewangelizator przemawiający w kraju i za granicą, lider wspólnoty „Głos Pana” ze Skierniewic

„Nick Vujicic nie musi nawet nic mówić. Ewangelizuje już przez to, że pojawia się na stadionach, w wielkich halach, kościołach. Spotkał Go i nie może przestać o Nim opowiadać. Człowiek bez rąk jest Jego przebitymi dłońmi.

Marcin Jakimowicz − dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, autor książek Jak poruszyć niebo? oraz Pan Bóg? Uwielbiam!, lider wspólnoty „Diakonia Św. Rodziny” z Katowic

Opis

Tytuł: Ewangelia bez granic! Jak być rękami i nogami Jezusa dla świata spragnionego Bożej miłości?

Autor: Nick Vujicic

Format: 140 x 208 mm

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Ilość stron: 304

Wydawca: Wydawnictwo Aetos

Fragment

DZIELENIE SIĘ WIARĄ W chrześcijaństwie chodzi w dużej mierze o to, by dzielić się tym, co Bóg dla Ciebie znaczy, w taki sposób, by trafiło to do innych. Dzięki temu wiara staje się żywa. Gdy zacząłem dzielić się swym świadectwem z coraz większą liczbą ludzi, refleksja, jaka zrodziła się w mym młodym umyśle na temat protestantów, była taka, że pragną oni przede wszystkim powiększać swoje zgromadzenia o nowych członków i uznają, że aby to osiągnąć, wystarczy jedynie okazywać nieznajomym miłość i hojność. To miało przekonać ludzi, że naśladowcy Chrystusa są dobrzy i mili.

Dając dobry przykład, chrześcijanie ci pragnęli zasiewać w innych ziarna wiary i zachęcać ich do przyłączenia się do kościoła. Problem w tym, że na świecie jest także wiele miłych i dobrych osób spoza Kościoła – w tym hindusi czy muzułmanie. Nie wystarczy, by wyznawcy Jezusa byli życzliwi i dobrzy. Musimy przemawiać do innych z mocą. Gdy oznajmiłem tacie, że piszę tę książkę, powiedział: „Ludzie myślą, że ewangelizacja to coś skomplikowanego, podczas gdy tak naprawdę jest ona bardzo prosta. W każdej chwili życia musimy być gotowi do dzielenia się wiarą, przy czym czasem sprowadza się to do bycia autentycznym w zwykłej rozmowie z drugim człowiekiem. Możesz mu powiedzieć, kim jest dla Ciebie Jezus i jak zmieniło się twoje życie, gdy w Niego uwierzyłeś.

Twoja wiara będzie też objawiać się w tym, jak żyjesz na co dzień”. Pismo Święte mówi: „Po owocach ich poznacie”. Jeśli chcesz zachęcać innych do tego, by stali się dobrymi chrześcijanami, musisz wyjść im naprzeciw i sprawić, by zaczęli myśleć o tym, jak ważny jest Bóg w ich życiu. Powinieneś się jednak stale modlić o to, by robić to mądrze. Każdy człowiek ma inne doświadczenia i cechy charakteru, dlatego należy podchodzić do ludzi bardzo indywidualnie.

Jak czytamy w Pierwszym Liście św. Piotra 3:15–16: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą [to czyńcie]”.