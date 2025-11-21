Europejski Trybunał pod ostrzałem krytyki po wydaniu wyroku przeciwko Polsce w sprawie dotyczącej aborcji

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) znalazł się w ogniu krytyki po orzeczeniu przeciwko Polsce w sprawie dotyczącej aborcji ze względu na niepełnosprawność płodu.

Sprawę wytoczyła kobieta, która po decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku — uchylającej możliwość dokonania aborcji z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu — wyjechała za granicę, by przerwać ciążę. Powodem decyzji o aborcji była diagnoza poważnej wady rozwojowej u nienarodzonego dziecka.

Wyrok polskiego Trybunału z 2020 roku potwierdził, że dzieci nienarodzone z niepełnosprawnościami zasługują na taką samą ochronę prawną jak wszystkie inne, a każdemu człowiekowi przysługuje przyrodzona godność.

ETPC orzekł jednak, że prawa kobiety zostały naruszone. To kolejna taka decyzja — w 2023 roku Trybunał stwierdził, że zmiana polskiego prawa dotycząca aborcji ze względu na niepełnosprawność płodu narusza Artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Dr Felix Böllmann, dyrektor ds. rzecznictwa europejskiego w organizacji prawniczej ADF International, skrytykował wyrok z 13 listopada, argumentując, że Polska miała pełne prawo samodzielnie kształtować swoje przepisy w tej kwestii.

– Tym orzeczeniem Europejski Trybunał Praw Człowieka ingeruje w sprawę, która w całości należy do jurysdykcji państwa polskiego – powiedział.

– Polska ma zarówno suwerenne prawo, jak i obowiązek chronić każde niewinne ludzkie życie.

– Trybunał Konstytucyjny w Polsce wykazał się odwagą, chroniąc dzieci z niepełnosprawnościami przed dyskryminacją jeszcze przed narodzinami — co jest w pełni zgodne z międzynarodowym prawem praw człowieka.

Böllmann określił wyrok mianem „niepokojącego sygnału”, że ETPC jest „gotów przekraczać swoje kompetencje”.

Orzeczenie zapadło w kontekście niedawnego wspólnego listu podpisanego przez dziewięć krajów UE — Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Estonię, Włochy, Łotwę, Litwę i Polskę — który wzywa do „otwartej dyskusji” na temat interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

– Trybunał powinien powrócić do swojej pierwotnej misji ochrony autentycznych praw człowieka, a nie tworzyć prawa, które takimi nie są – kontynuował Böllmann.

Zaapelował także do instytucji unijnych o ochronę życia nienarodzonych dzieci oraz o poszanowanie prawa państw do stanowienia prawa zgodnie z ich konstytucyjnymi i moralnymi zasadami.

– Europejski Trybunał powinien wspierać, a nie podważać fundamentalne prawo do życia. Ten wyrok poważnie godzi w prawo do życia nienarodzonych dzieci z niepełnosprawnościami. Żadne dziecko nie powinno doświadczać dyskryminacji, która kończy się śmiercią, jeszcze w łonie matki – powiedział.

