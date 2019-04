Etiopia: Zmasowane ataki na chrześcijan

9 i 10 lutego, w Alabie, około 220 kilometrów na południe od stolicy Etiopii Addis Abeby, miały miejsce masowe zamieszki skierowane przeciwko chrześcijanom. Duża grupa muzułmańskich napastników poważnie uszkodziła 13 budynków kościelnych, a 26 chrześcijan zostało przewiezionych do szpitali. Według lokalnych źródeł, rozruchy zostały wywołane przez imama, który wezwał do ataków na chrześcijan. Kilka dni po incydencie pracownicy Open Doors odwiedzili chrześcijan i poznali szczegóły zajść.

„Alaba należy do muzułmanów”

Atak rozpoczął się w sobotę 9 lutego około godziny 10.00, kiedy to duża grupa muzułmanów zebrała się w miejscowości Alaba. Do walki wykorzystano kije, kamienie i środki łatwopalne. Świadkowie usłyszeli tłum wykrzykujący hasła „Allahu Akbar” („Bóg muzułmanów jest największy”) i „Alaba należy do muzułmanów”. Tłum szedł od kościoła do kościoła i niszczył budynki i ich wyposażenie. 26 chrześcijan, w tym czworo pracowników społecznych, zostało rannych, próbując chronić budynki kościelne. Zostali oni przewiezieni do szpitala na leczenie. Napastnicy uszkodzili lub zniszczyli 13 budynków oraz znajdujące się w nich sprzęty, 14 motocykli i nieznaną liczbę rowerów, należących do członków różnych zgromadzeń. Spalono wiele Biblii.

Sygnałem do ataku były nieprawdziwe informacje. Policjanci w roli obserwatorów.

Świadkowie poinformowali pracowników Open Doors, że atak został wywołany przez islamskiego duchownego, który w poprzedni piątek (8 lutego) podżegał muzułmanów do ataku na miejscowych chrześcijan. Nawiązywał on do krążących pogłosek, że chrześcijanie spalili meczet w pobliskim mieście i zamordowali imama. Doniesienia te okazały się nieprawdziwe. Według chrześcijan w Alabie, plotki te posłużyły jednak tylko jako pretekst do ataku. Prawdziwym powodem było narastające oburzenie z powodu zaangażowania się chrześcijan w głoszenie Ewangelii w miejscowości, której mieszkańcy są w większości muzułmanami.

Chrześcijanie z Alaby byli szczególnie poruszeni bezczynnością miejscowej policji. Według świadków, policjanci „po prostu stali” i przez trzy godziny obserwowali sceny przemocy, które się wokół nich rozgrywały. Porządek został przywrócony dopiero, gdy z Awasy i Wolayity Sodo przybyli funkcjonariusze Policji Federalnej. Po skończonych walkach, policja aresztowała ponad 100 podejrzanych. Byli wśród nich komendanci policji miejskiej i powiatowej, prawdopodobnie dlatego, że nie zrobili nic, by powstrzymać ataki. Wszyscy zatrzymani są już na wolności.

Wizyta na miejscu zdarzeń: łzy i żywa nadzieja

Kilka dni po incydencie, pracownicy Open Doors przybyli do Alaby i spotkali się z lokalnymi przywódcami kościelnymi, aby wysłuchać ich relacji i być dla nich wsparciem. Jeden z pracowników OD powiedział: „Po spotkaniu odwiedziliśmy wszystkie kościoły dotknięte atakami i kilkoro spośród rannych chrześcijan. Na własne oczy widzieliśmy zdewastowane kościoły i pozostałości po zniszczonych motocyklach i rowerach. Wielu wierzących i przywódców stało tam płacząc”.

Współpracownicy Open Doors spotkali również chrześcijan pełnych wiary i nadziei. „Jeden z liderów kościelnych powiedział nam: „Przed atakiem brakowało nam prawdziwej jedności, ale ten incydent nas połączył”. Inny ranny ewangelista powiedział: „Dziękuję Bogu za to, co się stało. Doświadczyliśmy życia, które było udziałem Jezusa i apostołów”. Przywódcy kościelni podziękowali nam za naszą obecność i powiedzieli: „Wszyscy przeżyliśmy chwile strachu i zniechęcenia. Wasza obecność pomaga nam przezwyciężyć lęk bardziej niż jakakolwiek inna forma pomocy”. Open Doors dostarcza także pomoc medyczną osobom rannym w atakach.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Etiopia zajmuje 28 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

Prosimy o modlitwę o chrześcijan w Etiopii:

Dziękuj za chrześcijan, którzy z gorliwością i odwagą głoszą Ewangelię w swoim otoczeniu. Módl się o mądrość dla nich, aby nie powodowali zbędnego zgorszenia.

Módl się o rannych i osoby bezpośrednio dotknięte atakami, o uzdrowienie ich ciała i duszy.

Módl się o pojednanie między muzułmanami i chrześcijanami oraz o pokojowe współistnienie obu grup.

Módl się o napastników, aby Jezus uwolnił ich od nienawiści i aby mogli Go poznać.